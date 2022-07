Donald et la mission Jupiter ! est un volume inédit, qui vient faire suite à Picsou et la fusée de la Fortune. Un ouvrage de Luciano Bottaro, paru en juin 2022, aux éditions Glénat, qui propose de suivre Donald, pour une nouvelle aventure, une bataille intergalactique.

Rébo L.I.M.A.C.E., de la planète Saturne, a survécu à son plongeon, dans la fournaise de notre soleil. Il pensait être sur la Terre, mais il a rapidement compris qu’il était sur le soleil, grâce à ses sujets. Leur grand vaisseau de guerre n’y survit pas, alors, ils s’enfuient à bord de la capsule de secours. Dans leur fuite rapide, ils atterrissent sur un drôle d’astéroïde. Heureusement, ses généraux sont toujours avec Rébo qui maudit les infâmes joviens, soit les habitants de Jupiter. Il promet une revanche qui sera torride ! Mais dans la capsule, tout le monde a chaud et aimerait bien sortir prendre l’air. Après avoir ouvert la porte avec un pied-de-biche, ils pensent être sur un astéroïde inhabité. Malheureusement pour eux, le sol bouge sous leurs pas… En effet, Rébo et ses généraux se retrouvent sur des créatures géantes à longues langues.

Le récit est plein de rebondissements, plutôt farfelu, proposant une aventure de science-fiction. Rébo, le grand méchant, tient à sa vengeance, et débarque sur la Terre, pour croquer l’or de Picsou. Mais rien ne va se passer comme prévu… La bande dessinée est ainsi bien rythmée, avec ces méchants déterminés et bêtes, Donald qui va devoir faire les bons choix, les interventions de Daisy, Géo Trouvetout… L’humour est également au rendez-vous, avec les bêtises des aliens, et quelques situations grotesques et amusantes. L’histoire est palpitante, pleine de péripéties, de dangers et d’action, offrant une balle aventure de science-fiction déjantée à découvrir. Une histoire inédite, qui permet de retrouver l’univers de Picsou et Donald, pour cette drôle d’aventure. Deux autres histoires viennent compléter l’ouvrage. Le dessin est plaisant, respectant le graphisme respect les traits de ces personnages que l’on aime à retrouver.

Donald et la mission Jupiter ! est une histoire inédite, un album, des éditions Glénat, à découvrir. Une aventure de science-fiction un peu déjantée, amusante et pleine de péripéties, pour ne jamais s’ennuyer et toujours s’amuser, avec ces héros attachants et drôles.

Lien Amazon