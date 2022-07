François Feldman sera en concert à l’Oppidum d’Eze dimanche 24 juillet

« Les valses de Vienne », « Rien que pour toi », « Joue pas », « Petit Franck », « C’est toi qui m’as fait », « Joy » : tout le monde se souvient de ces titres qui ont marqué la fin des années 80 et les années 90. François Feldman les chantera dimanche 24 juillet à l’Oppidum du col d’Eze, en plein air, à 600 m d’altitude et, espérons-le, sous des températures plus fraîches. A cette occasion, nous avons pu interviewer le chanteur, qui habite désormais dans les Alpes-Maritimes, dans un village près de Cannes.

A l’oppidum d’Eze, dimanche soir, François Feldman sera entouré de quatre musiciens et de Joniece Jamison, qui, bien sûr, interprètera avec lui « Joue pas ». Ce concert s’inscrit dans une tournée estivale d’une douzaine de dates. En août, il enchaînera avec deux dates dans le départment du var, à Ollioules et à Hyères. Alors que tous les autres concerts sont gratuits, celui d’Eze aura la particularité d’être payant, au profit de la restauration de l’église d’Eze Village (20 euros par personne à partir de 16 ans).

François Feldman connaît bien Eze. En 2020, Il y avait tourné le clip de sa chanson « Le sel de la vie », extrait de son album « L’origine ». « Un coin que j’aime beaucoup, que je trouve très joli », nous a-t-il dit.

Depuis la fin des années 80, François Feldman n’a jamais cessé de faire de la musique. Ces dernières années, il a sorti trois albums : « Vivant », « Latino » écrit pendant le confinement, et « L’origine ». En concert, il chante quelques-unes de ses dernières chansons mais ce sont surtout pour les premières, celles qui étaient sur toutes les ondes dans les années 90, que le public vient le voir. « Ces chansons ont un côté nostalgique, dans le bon sens du terme. Elles peuvent évoquer une rencontre par exemple. Elles débordent sur le passé. Je vois parfois des gens qui pleurent en entendant la chanson « Petit Franck ». Elle raconte l’histoire d’un petit garçon qui est en pension, ce qui peut sans doute leur rappeler certaines choses. »

Petite parenthèse dans la chanson, François Feldman va bientôt faire une apparition au cinéma. Il nous a confié qu’il venait de tourner une scène dans « Le grand cirque », le film que tourne actuellement Booder : un film sur le cancer qui touche les enfants. L’humoriste et acteur sera d’ailleurs le 4 août sur la scène du théâtre de verdure de Nice pour présenter son nouveau one man show dans le cadre du festival Les plages du rire. François Feldman ne manquera pas de venir l’applaudir.

Le concert aura lieu dimanche 24 juillet à 21 heures à l’Oppidum d’Eze. Tarif : 20 euros. Réservation Office du tourisme d’Eze et sur France Billets. Billetterie sur place le soir du concert.