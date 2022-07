Rencontre avec Eric Antoine

Magicien, humoriste, animateur, auteur, producteur… Eric Antoine a plusieurs cordes à son arc. Entre deux représentations de son nouveau spectacle « Grandis un peu », après « Le Plus Grand Karaoké de France » qu’il a animé, dans l’imposant théâtre antique d’Orange et avant qu’il ne présente dans les prochaines semaines, « Qui peut nous battre ?» toujours sur M6, nous l’avons rencontré au Festival de Télévision de Monte-Carlo, où il a été maître de cérémonie de la soirée de clôture avec l’ex Miss France, Amandine Petit. Avec un agenda si bien rempli, il nous a d’abord confié qu’il était fatigué, avant de se montrer bavard et de nous parler de ses (très) nombreux projets.

France Net Infos : Vous avez présenté « Le Plus Grand karaoké de France » dans le théâtre antique d’Orange devant plusieurs milliers de personnes…

Eric Antoine : J’avais six mille personnes devant moi qui avaient envie de chanter et de faire la fête, dans un lieu magique, sous les étoiles, avec des artistes. Il y a eu de vrais moments de communion. Parfois, certains artistes n’arrivaient pas à sortir de scène. On s’est éclatés. A 3h du matin, on y était encore !

France Net Infos : Est-il vrai que vous êtes toujours en train d’écrire ?

Eric Antoine : Oui ! J’écris cinq à six choses en ce moment. L’une d’entre elles est une série de romans pour enfants qui s’appelle « Abracadabra ». Le premier tome vient de sortir. C’est l’histoire d’une école de magie dont je suis le directeur. Trois élèves vont vivre des choses extraordinaires. C’est une histoire policière, pleine d’aventures avec des secrets de magie. J’ai déjà écrit le deuxième tome. Après, j’écris toujours deux ou trois spectacles en même temps. Là, je suis en train d’écrire quelque chose sur l’escroquerie, un autre sur l’histoire de la magie et un autre sur l’illusion. J’ai aussi écrit un livre, beaucoup plus personnel, sur la résilience, qui me tient très à cœur. Je travaille aussi en ce moment sur des concepts pour la télévision. J’aimerais beaucoup créer une émission d’accueil sur M6, le samedi par exemple, où on accueillerait des artistes pour parler de leur actualité. Sur M6, on va aussi développer très bientôt un autre concept, « Traitors », qui est une adaptation du jeu du loup-garou, que tous les enfants, et même les adultes, adorent. Je serai le maître de cérémonie de cette émission que je trouve vraiment géniale.

France Net Infos : Il va aussi y avoir bientôt « Qui peut nous battre ? »

Eric Antoine : Oui, dans cette émission, on défie le public de M6 de nous battre sur des sujets qui sont nos spécialités. Il y aura Cristina Cordula pour la mode, Marc Lesggy pour les sciences, Philippe Etchebest pour la cuisine. Il va aussi y avoir « Lego Masters » et ma septième saison d’ «Incroyable talent » que je vais tourner à la fin de l’été. Cette année, je vais me retrouver avec 22 émissions en prime time. Je suis très content car M6 me fait confiance!

France Net Infos : Vous êtes aussi en tournée pour votre nouveau spectacle, « Grandis un peu »…

Eric Antoine : Oui, jusqu’en 2024. Je vais reprendre la tournée en septembre. Mon premier métier, c’est la scène ! C’est là où je me sens le plus à ma place. Dans ce spectacle, je me demande si l’enfant que j’étais serait fier et heureux de voir l’adulte que je suis devenu. Aurait-on du plaisir à être ensemble ? Cette question m’a fait réfléchir à l’écriture de numéros humoristiques, magiques. C’est une narration fictionnelle. A la fin, l’enfant que j’étais vient dialoguer avec moi. Je travaille aussi sur une adaptation d’un livre.

France Net Infos : Vous aimeriez jouer dans un film ou une série ?

Eric Antoine : Enormément ! J’aimerais beaucoup revenir à ce plaisir-là. Je pense que j’étais un comédien frustré au début de ma carrière, dans la vingtaine. Pendant les castings, on me disait que je ne dégageais rien de classique. J’étais trop grand. Le premier rôle que j’ai eu, c’était dans une série, « Domisiladoré». Je jouais le rôle du grand frère et on me filmait à partir du menton. C’est pour ça que j’ai commencé à écrire des solos, au moins je n’étais pas à la merci du désir de l’autre.

France Net Infos : Quel conseil donneriez-vous à de jeunes artistes ?

Eric Antoine : Le seul moyen de s’en sortir, c’est l’écriture. Si tu as quelque chose à raconter, tu t’en sortiras toujours ! Il ne faut pas attendre de déclencher le désir de l’autre.

France Net Infos : Où en êtes-vous de votre projet d’école de magie ?

Eric Antoine : Je suis en plein dedans ! On espère la faire naître entre septembre et décembre. C’est le confinement qui m’a donné l’idée de ce projet. Avec zoom, j’avais créé un spectacle digital qui s’appelait « connexion » et il y avait tous les soirs, mille familles, dans le monde entier, qui venaient partager un moment ensemble. J’ai eu de très beaux témoignages. La transmission dans le métier que je fais, c’est très important. J’aurais aimé être prof. Ce sera une école digitale, avec des outils de type zoom. On va pouvoir faire des cours avec moi en direct. Des coaches pourront aussi aider les gens qui auront vu les vidéos. Il faut que ce soit facilement accessible avec une bonne connexion internet.

“Qui peut nous battre ?” à partir du 25 juillet sur M6.

“Abracadabra-La baguette volée”, le roman d’Eric Antoine est paru aux éditions Les livres du Dragon