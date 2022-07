Comment recruter pour des postes administratifs et techniques

Le recrutement de profils administratifs et techniques n’est pas une tâche aussi simple qu’on le pense. Pour ces postes centraux, travaillant dans les coulisses de l’entreprise, il faut réussir à trouver les bonnes compétences mais pas seulement… Dans cet article, nous faisons le point sur les critères qui doivent retenir votre attention lors de la sélection de profils et des interviews.

Recrutement pour métiers administratifs et techniques : la fiche de poste

Comme pour tout projet de recrutement, avant d’entamer les recherches, il convient de faire le point sur les contours du poste à pourvoir et les compétences recherchées. Avant même de rédiger votre offre d’emploi, prenez le temps de discuter avec vos équipes et leurs managers pour identifier les missions quotidiennes du poste, au plus proche de la réalité terrain. Pensez également à l’avenir, les métiers administratifs et techniques sont en constante évolution. Vérifiez le niveau de savoir-faire dont vous avez besoin aujourd’hui mais aussi dans les mois, voire années, à venir.

Certains postes administratifs et techniques intègrent aussi des missions plus stratégiques comme :

• Manager des équipes

• Se montrer autonome dans la prise de décision

• Prendre le relais de la direction quand nécessaire

• Avoir un savoir-faire pluridisciplinaire (comptabilité et juridique, commercial et règlementation technique…)

Pensez à les spécifier dans votre liste de critères de sélection.

Déterminez ensuite les avantages différenciants de votre entreprise, les perspectives d’évolution dans l’organisation, le niveau de salaire puis, passez à la rédaction de votre annonce.

Métiers administratifs et techniques : où trouver les bons profils ?

Ces profils ne sont pas généralistes, ils sont donc moins faciles à trouver sur le marché de l’emploi. Au moment de publier votre annonce, concentrez-vous sur les sites d’emploi spécialisés dans les fonctions que vous recherchez. Vous pouvez également tenter une approche directe sur les plateformes de mise en relation professionnelle, comme LinkedIn, en faisant des recherches par mots-clés.

Notez que cette première phase du processus est fastidieuse et chronophage, il vous faudra faire preuve de patience pour dénicher les bons candidats, les moutons à 5 pattes que beaucoup de professionnels s’arrachent déjà…

Faire appel à un cabinet pour recruter des techniciens et administratifs

Pour optimiser leurs process RH, nombreuses sont les entreprises qui décident de se faire aider par un cabinet de recrutement administratifs et techniques. Leurs consultants ont bien souvent une connaissance fine du bassin d’emploi de leur région ou d’un secteur d’activité en particulier. Ses experts sourcent aussi régulièrement des candidats potentiels, ce qui permet aux recruteurs de gagner du temps lors de la phase d’identification des profils.

Idéalement, le consultant possède aussi une expérience professionnelle dans des fonctions administratives et techniques. Cette qualité lui permet d’isoler plus rapidement les profils adéquats et de vérifier avec pertinence les compétences du candidats en entretien.

Le cabinet de recrutement peut se charger de tout ou partie du processus. De la rédaction de l’annonce aux entretiens en passant par la sélection des profils et le traitement des candidatures. Un service tout-en-un qui permet de fiabiliser au maximum les recrutements.

Techniciens et administratifs : comment gérer l’entretien d’embauche

Afin d’être efficace en entretien, construisez un questionnaire et une grille d’évaluation en amont des interviews. Ceci vous permettra de rester objectif lors de chaque entretien et d’avoir un système de notation clair pour comparer les profils de chaque candidat.

Lors de recrutement pour les métiers administratifs et techniques, les recruteurs vérifient plusieurs points :

• Compétences, expériences et savoir-être

• Organisation des tâches quotidiennes

• Outils et logiciels maîtrisés

• Capacité à travailler en équipe

• Gestion du stress lors de pic d’activité

• Aptitude à prendre des décisions rapides

Cette liste de critères n’est pas exhaustive, à ajuster selon la réalité du poste et les objectifs de votre entreprise.