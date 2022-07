Le potager de l’aventure – Ed. Sarbacane

Le potager de l’aventure est un troisième titre de la nouvelle collection d’éveil, des éditions Sarbacane. Un petit livre carré, de Krocui, paru en juin 2022, dans lequel les tout-jeunes lecteurs vont pouvoir suivre le petit héros rond, dans une grande aventure du quotidien.

Le petit garçon adore aller au potager. Aujourd’hui, il y va avec Maman. Il aide à arroser les légumes. Avec son petit arrosoir, il met de l’eau dans le grand arrosoir. Un peu plus loin, il remue le compost. Il trouve que le compost sent comme les chaussettes de son Papa ! Maman, qui est avec les plants de tomates, lui demande s’il peut aller chercher de la ficelle, dans la cabane. Il observe alors la cabane qui est tout au fond du jardin. Elle semble bien loin, mais le petit garçon ne se décourage pas et commence par traverser les orties qui piquent…

Le petit garçon, déjà aperçu dans deux premiers livres, invite, de nouveau, à le suivre, dans une activité de son quotidien. Aujourd’hui, il va au potager, avec sa maman. Il est content de pouvoir aider, mais lorsqu’il doit aller au fond du jardin, pour aller chercher de la ficelle, le jeune garçon doit prendre son courage à deux mains, pour aller si loin ! Une véritable aventure débute alors, avec quelques épreuves, sur ce long parcours, pour arriver jusqu’à la cabane. Le récit est simple, avec ce petit garçon qui est le narrateur et semble interpeler les jeunes lecteurs, partageant ainsi son quotidien. Des aventures simples, amusantes, qui pourraient aussi ressembler à celles de tous les enfants, avec leur regard différent, leur imagination, leur petite taille… Le texte est court, concis, efficace et plaisant. Le dessin est tout aussi simple, très épuré et rond, avec des couleurs vives, apportant une belle dynamique.

Le potager de l’aventure est un troisième titre de la série de Krocui, qui propose de livre d’éveil, aux éditions Sarbacane. Une nouvelle aventure du quotidien, pour le petit garçon, qui doit traverser tout le jardin, pour aller jusque dans la cabane, où il fait tout noir…

