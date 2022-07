Le palais de Paul – Castor romans

Le palais de Paul est un roman jeunesse, de la collection Castor romans, des éditions Flammarion. Un ouvrage de Benjamin Muller et Mathieu Sapin, paru en mars 2022, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir le quotidien d’un jeune garçon qui vit à l’Elysée…

Paul est le narrateur de son histoire, il interpelle directement les enfants en se présentant. Il a 7 ans et est en CE1. Il est un garçon comme les autres, il aime faire du vélo dans le jardin, manger du chocolat et faire des blagues. Il a une collection de petites voitures, qu’il a commencée lorsqu’il avait 3 ans. Il en possède au moins une centaine et fait des super circuits dans les couloirs de la maison ! Ses films préférés sont les Goonies et E.T. Parfois, il va à des concerts, il aime toutes sortes de musique, surtout lorsqu’il y a des guitares. Il a essayé de jouer de la guitare, mais il trouve ça difficile…

Le récit, pour les jeunes lecteurs à partir de 6 ans, est plutôt curieux, invitant, en quelque sorte à découvrir les dessous du palais de l’Elysée, en suivant Paul, le fils du président. Le jeune garçon dynamique et drôle, et ne s’ennuie plus du tout depuis qu’il a emménagé au palais. Un véritable château, avec des pièces et des couloirs partout, dans lequel Paul ne va rien manquer. Le petit héros n’est jamais seul et ne peut pas s’ennuyer, entre les allers et venues, les policiers en garde, le cuisinier, Maribel… Le roman est drôle, curieux, intéressant et original, permettant de découvrir une autre facette de ce palais, au travers des blagues de Paul, jeune garçon plein d’énergie. Des illustrations amusantes accompagnent parfaitement le récit plein d’humour.

Le palais de Paul est un roman jeunesse, des éditions Flammarion, curieux, drôle et original. Un récit qui propose de suivre Paul, qui a emménagé au palais de l’Elysée, depuis que son père est devenu Président de la République, pour un quotidien où l’on ne s’ennuie jamais !

