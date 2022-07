Comprendre comment fonctionne l’achat du NFT

Les acheteurs achètent des NFT en envoyant une crypto-monnaie (telle que Ether) directement à l’adresse de contrat intelligent qui lui est associée. Par exemple, si un NFT coûte 0,012345 ETH, ce montant de monnaie numérique est nécessaire pour acheter cet actif individuel – donc si vous avez 0x12345 pièces, vous enverrez 0,012345 pièces Ether pour finaliser votre achat.

Une fois cette transaction confirmée en validant des nœuds sur la blockchain Ethereum, le vendeur recevra son paiement et l’acheteur prendra la pleine propriété du NFT. Cela semble un peu compliqué au début, mais ce n’est vraiment pas le cas. Si vous souhaitez transformer une photo numérique de votre chien en NFT, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un portefeuille crypto, de créer votre photo et de la mettre en vente sur une plate-forme NFT populaire.

Où puis-je acheter et vendre des NFT ?

Il existe différentes méthodes pour acheter et vendre des NFT. L’un des moyens les plus courants consiste à utiliser un marché en ligne tel qu’OpenSea ou sur d’autres plateformes comme nft profit, qui permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des objets de jeu, des objets de collection ou d’autres NFT en utilisant la crypto-monnaie.

Les NFT en vente sur OpenSea peuvent être achetés à l’aide d’un portefeuille Ethereum compatible comme MetaMask. De tous les portefeuilles que j’ai, j’utilise le plus les portefeuilles Metamask et Coinbase.

Les vendeurs expérimentés créent souvent leur compte OpenSea en transférant leurs NFT depuis l’échange décentralisé (DEX) où ils ont été achetés à l’origine auprès d’un vendeur initial. Alternativement, si un vendeur a créé son propre jeton ERC721, il peut avoir déjà créé un compte OpenSea via cette méthode.

Les autres moyens d’acheter ou de vendre des NFT sont les échanges décentralisés. Par exemple, le protocole 0x permet d’échanger des NFT avec des crypto-monnaies basées sur Ethereum. Alternativement, les utilisateurs peuvent également acheter et vendre directement auprès d’autres utilisateurs (c’est-à-dire peer-to-peer).

Le moyen le plus simple d’entrer dans le jeu crypto et NFT consiste à utiliser un échange centralisé comme Coinbase. L’utilisation d’un échange centralisé présente de nombreux avantages et inconvénients, mais il est généralement beaucoup plus facile pour un débutant de se lancer.

Vous pouvez transférer de la monnaie fiduciaire (c’est-à-dire des dollars) via un compte bancaire vers votre application Coinbase, puis échanger la monnaie fiduciaire contre une crypto. Vous pouvez maintenant utiliser la crypto-monnaie pour acheter des NFT et si vous les vendez éventuellement, le produit de la vente va dans votre portefeuille et peut être transféré sur votre compte Coinbase et à partir de là, vous pouvez échanger la crypto-monnaie contre de la monnaie fiduciaire.

Combien coûte la vente d’un NFT ?

Les personnes qui souhaitent vendre leur NFT fixent généralement un prix auquel elles sont prêtes à le vendre. Le vendeur peut choisir un prix fixe ou opter pour un prix dynamique (c’est-à-dire une enchère) où le prix d’achat immédiat est déterminé par un algorithme et commence à être élevé puis diminue avec le temps.

Statistique amusante, les prix des NFT varient selon les plateformes. Les prix moyens sur Mintable sont de 900 $ pour NFT, OpenSea autour de 500 $ pour NFT et Valuable pour 150 $. Le prix des NFT a tendance à être très variable en fonction de l’actif spécifique, de l’artiste ou du créateur qui les a inventés.

Bien qu’il y ait eu un certain développement de jetons non fongibles basés sur la blockchain, il ne semble pas actuellement qu’aucune application décentralisée répertorie publiquement des informations appartenant à des particuliers sur les blockchains elles-mêmes. L’achat et la vente de NFT, quel que soit leur prix, sont donc limités aux marchés centralisés. Il y a de fortes chances que cela puisse changer à l’avenir.