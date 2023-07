MakeMyMask – Je prends soin de mon cuir chevelu !

Nombreuses sont les marques qui proposent des soins capillaires en tout genre. En revanche, MakeMyMask fait partie des rares capables de mettre au point des soins ciblés pour traiter et protéger notre cuir chevelu. Curieuse, et préoccupée par l’état actuel de ma peau, j’ai pu tester quelques soins qui valent le détour, je vous dis tout dans cet article.

MakeMyMask – Une marque prometteuse

J’aime lorsque les marques sont audacieuses, prêtes à se lancer dans un domaine de prédilection, peu développé finalement, à savoir le traitement du cuir chevelu. J’ai donc pu faire la connaissance de MakeMyMask qui comme son nom l’indique, propose aux utilisateurs de créer leur propre masque pour le cuir chevelu. Et on doit cela à Julie Pernet, la jolie fondatrice passionnée de botanique, qui à la suite d’une perte importante de cheveux après sa grossesse, s’est dit qu’il serait intéressant de proposer des remèdes traditionnels. Soit mettre de côté les soins prescrits en pharmacie qui peuvent être efficaces mais peu naturels.

Une expertise soignée avec comme principal acteur : les poudres de plantes.

Et pour agir le plus efficacement possible sur des problèmes ciblés du cuir chevelu, elle utilise des poudres de plantes. Quésaco ? Ce sont des poudres très présentes dans la culture ayurvédique qui regorgent d’actifs botaniques efficaces et ciblés. Et c’est clairement ce qui fait l’authenticité de la marque, puisque c’est une méthode peu répandue dans le domaine de l’esthétique. En effet, les variétés sont tellement importantes qu’il n’est pas toujours facile de les utiliser et de les associer à bon escient.

Je réalise mon diagnostic !

Lorsqu’on se rend sur le site officiel de MakeMyMask, on nous propose de réaliser un diagnostic capillaire. Judicieux, puisque cela va nous permettre de choisir un mélange qui puisse répondre à nos préoccupations. Soit, prendre soin de notre cuir chevelu grâce à un mélange d’ingrédients personnalisés. J’ai moi-même fait le test, et c’est ce qui m’a permis de recevoir un mail récapitulatif avec des recommandations de produits à utiliser pour traiter le problème à la racine.

Je fais un bilan. J’utilise les produits adaptés. Je minimise ma problématique.

À savoir : la fondatrice propose également des consultations vidéo en ligne. Je n’ai pas essayé, mais cela a le mérite d’exister lorsqu’on sait à quel point les soucis de cuir chevelu peuvent poser des désagréments au quotidien : démangeaisons et pellicules avec tous les complexes que cela engendre, etc.

Un engagement fort pour la planète

MakeMyMask, c’est donc une marque de fabrication française qui propose des soins bio, vegans, bruts et minimalistes. Et à retenir également, ils sont 100 % cleans. Les packagings sont éco-responsables, réutilisables, rechargeables, recyclables et biodégradables.

Mon avis sur la marque MakeMyMask

Maintenant que vous vous êtes fait une idée sur la marque, je tiens à vous transmettre mon avis franc et objectif. Je l’avoue, j’ai d’abord été happée par l’esthétisme du site. C’est d’ailleurs ce qui m’a poussé à réaliser un diagnostic, chose que je ne fais jamais habituellement, j’ai toujours l’impression que les marques font cela pour des fins commerciales. Ici, on sent quand même l’importance pour MakeMyMask de nous apporter des solutions suite aux problématiques annoncées.

Le résultat du diagnostic – que j’ai reçu par mail – est détaillé, révélateur du souci dont je souffre depuis plusieurs années : une dermite séborrhéique chronique du cuir chevelu.

J’ai donc opté pour une routine anti-pelliculaire et démangeaisons. C’est à mon sens ce qui se rapprochait le plus du problème dont je souffre. Et c’est aussi ce que m’a recommandé la marque lors du diagnostic. Pas d’inquiétude si vous souffrez d’autres maux, MakeMyMask propose d’autres types de masques : anti-chute, Détox, réparateurs et cheveux fins. Et ce n’est pas tout ! Je vous conseille de vous rendre sur la boutique en ligne pour apprécier le catalogue dans sa globalité. En effet, je ne peux pas vous parler de tous les produits, mais vous verrez que la marque possède une gamme de brosses à cheveux, de shampoings doux et protecteurs, de kits complets et même de sachets de poudres spécifiques pour réaliser vos propres mélanges.

Mon expérience avec les masques Anti-Pelliculaires et Démangeaisons

Pour continuer d’être franche avec vous, je ne suis pas adepte des soins à faire soi-même. J’ai eu de mauvaises expériences par le passé, avec des propositions de mélanges d’ingrédients difficiles à trouver et à combiner. L’avantage ici, c’est que la poudre possède à elle seule les bienfaits du soin, rien à rajouter, si ce n’est de l’eau pour réhydrater le tout. Je n’ai eu qu’à déposer le soin sur la partie souhaitée, sur cheveux secs. Je l’ai laissé poser 15/20 minutes, et je l’ai rincé.

Sa composition :

Poudre d’ortie piquante pour détoxifier et réguler.

L’aloe Vera

L’huile végétale de moutarde pour stimuler et tonifier

L’huile essentielle de Tea Tree pour purifier et assainir

Les résultats ?

Je pense que les résultats sont surtout en rapport avec le souci rencontré. En tout cas, pour ma part, j’ai été satisfaite au bout de 2 utilisations. J’ai trouvé mon cuir chevelu assaini et SURTOUT beaucoup moins sec ! Le plus surprenant, c’est que j’ai pu espacer mes shampoings car je souffrais moins de pellicules, donc j’avais l’impression qu’il était moins nécessaire de l’hydrater. J’ai aussi remarqué que j’avais davantage de volume, mes cheveux brillaient un peu plus également. Bien sûr, pas de miracle sur ma dermite, mais une nette amélioration que je n’avais pas observé depuis très longtemps.

La brosse anti-pelliculaire et démangeaisons

Je vous conseille d’aller voir les brosses proposées par la marque. Elles possèdent toutes des bienfaits thérapeutiques. Celle-ci est fabuleuse, honnêtement, je n’ai pas vu si elle était efficace sur mon problème, mais le plaisir d’utilisation est dingue. Elle démêle à merveille sans rendre les cheveux crépus, et puis esthétiquement, elle est magnifique !

MakeMyMask est une marque qui se préoccupe de notre cuir chevelu, et c’est une bonne chose, car nous ne savons pas toujours ce qui peut lui faire du bien. Ni même quels ingrédients ou formules utiliser. Je vous conseille donc de faire le diagnostic pour essayer de comprendre d’où vient le problème. Et pourquoi ne pas vous laisser guider, en vous achetant le combo, et vous faire votre propre avis.

N’hésitez pas à le partager en laissant un commentaire sous mon article.