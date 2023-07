Un format voyage pour le jeu emblématique Spirograph

Je vous avais parlé du grand retour de Spirograph à l’occasion des fêtes de fin d’année. Bonne nouvelle, le jeu emblématique est également proposé au format voyage par Silverlit. Soit la possibilité pour les enfants de faire parler leur créativité durant la route des vacances, ils vont bien s’amuser !

Spirograph en format voyage, une belle idée !

La marque Silverlit a eu une idée de génie lorsqu’elle a décidé de créer le jeu Spirograph au format voyage. Cela va permettre aux enfants de jouer durant de longs trajets en voiture, au restaurant ou encore le soir en rentrant d’une journée passée à la plage. Ils vont s’entraîner à créer tout un tas de combinaisons afin de réaliser de beaux dessins. De jolies fleurs, des rosacées, des cercles colorés ainsi que des mandalas, grâce aux spirales fournies dans le kit qui sont de plus en plus abouties et complexes. Sans oublier les deux feutres qui vont ajouter de la couleur aux réalisations. Et c’est aussi ce qui va leur permettre de colorier leurs créations, plutôt bien pensé !

Le jeu Spirograph au format voyage sera d’une grande aide durant les repas de famille au restaurant par exemple. Ils pourront sortir leur Spirograh en toute discrétion et s’amuser à dessiner encore et encore.

Le kit se compose d’une base Spirograph avec un bac de rangement, 6 roues, 2 crayons, 1 guide de réalisation, 24 feuilles de papier auto-adhésives. Il est facile à manier, pratique donc pour les enfants à partir de 4/5 ans.

Avec le jeu au format voyage de Spirograph, les enfants devront faire preuve d'imagination pour créer de vraies œuvres d'art qu'ils pourront offrir à leurs proches.