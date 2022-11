Silvertlit :  Le jeu culte Spirograph fait son grand retour !

Il souffle comme un vent de nostalgie autour de la sortie de nouveaux jeux créatifs chez Silverlit, à savoir le Spirograph décliné en plusieurs versions. Créé en 1965, il va permettre aux enfants de laisser parler leur imagination, grâce à un outil de dessin aussi ludique que pédagogique, permettant de réaliser toutes sortes de spirales et formes géographiques.

Nouveauté 2022 : Spirograph chez Silverlit

Il semblerait que Silverlit ait plus d’un tour dans son sac, et franchement, ce n’est pas pour nous déplaire. Chaque année à l’occasion des fêtes, la marque continue de nous surprendre autour d’une sélection de jouets assez vaste, qui pourra plaire à bien des enfants. Et avec le Spirograph, elle accueille les enfants à l’âme d’artiste, ceux qui aiment faire parler leur créativité, à la recherche de nouveaux outils pour s’amuser. Spirograph leur propose de créer différemment, grâce à un mécanisme d’engrenage qui va permettre de réaliser de nombreuses spirales, colorées qui plus est, puisque des feutres sont également fournis.

Spirograph Classique à partir de 6 ans

Silverlit propose donc le Spirograph en version classique destiné aux enfants à partir de 6 ans. Le coffret en lui-même est super beau, avec ces exemples de spirales réalisables à l’aide des outils fournis dans le pack. Ils auront le choix entre 15 roues de tailles différentes, 4 roues de différentes formes géométriques, 2 anneaux, 1 règle, 8 feutres, 20 feuilles blanches, 1 plateau de rangement et bien sûr une notice. Ils auront tout en main pour laisser parler leur créativité, encore et encore. Tous se laisseront surprendre par le nombre de combinaisons réalisables. Et pour ceux qui aiment les mathématiques, ils vont se régaler également. Enfin, toutes les pièces pourront être rangées une à une dans le bac de rangement présent dans le jeu. Bien pensé !

Spirograph Junior à partir de 3 ans

Eh oui, Silverlit propose également la version Junior du jeu Spirograph et c’est génial pour les tout-petits qui aiment dessiner, peindre, créer avec leur main, s’amuser ! Ce coffret est très sympa, hyper coloré, il attire tout de suite l’œil. A l’aide d’une ardoise présente dans la boîte, les enfants pourront clipser une spirale au cadre, leur permettant de créer de jolis designs, un feutre de couleur à la main. Cela a été pensé pour que tout se déroule avec simplicité. Et cela fonctionne ! Cette version Junior est idéale pour les enfants en bas âge parce qu’elle demande d’être concentré, précis également, tout en s’amusant. Le jeu est glissé dans un support solide et transportable, dans lequel il est facile de ranger chaque élément.

Spirograph, Atelier magique animator à partir de 9 ans

Silverlit propose une version du Spirograph assez surprenante, à savoir l’Atelier magique animator. La marque avait envie d’encore plus de créativité avec son jeu et elle a réussi ! En effet, il est question ici de créer des courbes et figures géométriques qui se mélangent pour former de superbes dessins. Tout cela grâce à un système de lumière rotatif qui donne de l’élan au spinner pour créer des motifs. Les enfants verront évoluer le dessin devant leurs yeux. Ils pourront figer l’animator à leur guise ou le stopper tout simplement. Le pack contient donc un animator, 6 roues, 5 stylos et 100 feuilles de papier. Succès garanti auprès des plus grands !

Silverlit réussit à nous surprendre avec ces 3 versions du Spirograph. Elles font partie des idées cadeau à retenir pour les enfants entre 3 et 10 ans qui aiment réaliser toute sorte de choses avec leur main. Et pourquoi ne pas sortir du simple cahier de coloriages en leur proposant de créer une infinie quantité de spirales ? On dit OUI !