Monsieur Nourse et la vie (mode d’emploi) est un grand album surprenant, de Christian Demilly et Alice de Nussy, paru aux éditions Grasset jeunesse, en octobre 2022. Une bande dessinée originale qui met les facultés de logique et de réflexion en effervescence.

Un ours, habillé, notamment avec une chemise jaune, se tient à côté d’une abeille. Cette dernière l’interpelle et lui demande s’il trouve ça chouette d’être lui ! L’ours répond qu’il ne sait pas, parce qu’il n’a jamais essayé autre chose !

L’ours, cette fois-ci avec une chemise bleue, explique que parfois il aimerait changer de vie. La petite abeille, à ses côtés, affirme que cela est impossible. En effet, il n’en a qu’une de vie !

L’ours, qui porte une chemise d’une nouvelle couleur, explique qu’il est décidé, qu’il va enfin vivre sa vie. L’abeille lui demande tranquillement si ce n’est pas ce qu’il fait depuis le début…

Ainsi, en petits strips de trois cases, très majoritairement, les jeunes lecteurs découvrent monsieur Nourse et une abeille, qui se posent des questions, plus ou moins existentielles. Des réflexions sur la vie, sur soi-même, sous forme d’échanges courts, entre l’ours et l’abeille. Les personnages dialoguent, jouent avec la logique, les évidences, comme les certitudes, invitant à s’interroger. La bande dessinée propose donc, tout en s’amusant, à penser, réfléchir, analyser et philosopher. C’est fin, drôle, bien pensé, jouant, entre autres, avec les mots. Les sujets sont assez variés, entre la vie, l’amitié, l’existence, la différence, le monde… Le graphisme est très simple et répétitif, avec l’ours qui change seulement de chemise et de cravate. Assez moderne et plaisant, malgré tout expressif, le dessin reste efficace, invitant vraiment à réagir sur les dialogues des deux personnages.

Monsieur Nourse et la vie (mode d’emploi) est un album jeunesse original et amusant, des éditions Grasset jeunesse. Un coup de cœur qui propose aux enfants, à partir du CP, à réfléchir, à penser, à philosopher, à comprendre et à analyser l’importance des discours, des pensées de chacun.

