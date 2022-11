Team Robots – Le harceleur harcelé

Le harceleur harcelé est le deuxième tome de la série jeunesse Tean Robots, des éditions Glénat, paru fin octobre 2022. Une bande dessinée de Pog et Thomas Priou, dans laquelle se poursuivent les aventures geek de Jeff et Hubert, qui ont lancé la mode des robots !

Dans la rue, Hubert se promène fièrement. Il tient une curieuse télécommande entre ses mains. Une joggeuse le regarde passer, et finit par se prendre un poteau ! Derrière Hubert son fidèle robot Aspiraptor le suit. Un peu plus loin, une vieille femme, qui promène son petit chien, explique qu’il ferait mieux de tenir son robot en laisse, car il a l’air dangereux ! Le chien grogne même devant le robot. Aspiraptor avance et met un coup de pied au petit chien. Hubert, fier de lui, affirme que son robot est dangereux ! Un peu plus loin, il s’avance, toujours avec son robot, pour aller chercher son ami. A la porte, c’est la maman de Jeff qui le reçoit. Elle lui demande comment c’est passé ses vacances. Hubert explique qu’il était chez sa grand-mère, il n’avait donc pas accès à Internet, mais a beaucoup regarder la télévision…

Après les vacances, les deux copains se retrouvent, heureux de faire découvrir leurs robots construits et améliorés. Mais lorsque Jeff annonce à Hubert qu’il a travaillé tout l’été avec Camille, Hubert semble un peu jaloux… Mais pendant les vacances, Régis, le caïd du collège, s’est aussi mis à réparer Toupire. Un affrontement de robots se dessine alors. La petite bande dessinée jeunesse invite à suivre les aventures de cette team, prête à en découdre avec Régis. Mais les choses semblent trompeuses, alors que Jeff décide plutôt d’aider et de pardonner, Hubert, lui, est déterminé et rancunier ! Les petits chapitres sont courts et plaisants à lire, plutôt bien rythmés, entrainant facilement les enfants dans cet univers geek et robotique amusant. Le récit propose aussi une réflexion quant au harcèlement scolaire, à travers le vécu de ces héros. Le dessin est rond, expressif et efficace.

Le harceleur harcelé est le deuxième tome de la série jeunesse Team Robots, des éditions Glénat. Un album au petit format, qui propose un récit plutôt geek, entre amitié, jalousie, harcèlement scolaire et pardon, invitant aussi à la réflexion.

