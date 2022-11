Après-Coup au Théâtre de l’Opprimé – Paris

Partagez





Après Coup – Pièce au titre évocateur au premier comme au second degré. Des retrouvailles joyeuses, un moment de partage ensemble… enfin presque car une amie manque à l’appel. Son absence est révélée, la raison aussi… elle a succombé sous les coups de son conjoint ! À foncer voir au Théâtre de l’Opprimé du 23 au 27 novembre 2022.

Après Coup

du 23 au 27 novembre 2022 au Théâtre de l’Opprimé – Paris XII

En France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Cette pièce de Tadrina Hocking et Sandra Colombo, mise en scène par Christophe Luthringe, aborde ce sujet brûlant sans mélo mais sans concession.

Quatre amies se retrouvent dans un chalet de montagne pour rendre un dernier hommage. Derrière le comique, l’humour, la tendresse et la légèreté des retrouvailles, on sent comme une tension, un malaise. Quelque chose d’étrange. L’une d’elles n’est pas écoutée, elle semble invisible. On découvre qu’elle est un souvenir qui réapparait au gré de la conversation. La comédie prend une tournure dramatique quand on comprend qu’elle est celle à qui on vient rendre hommage et qu’elle est décedée sous les coups de son conjoint. Les quatre filles sont liées depuis leur adolescence, mais elles n’ont rien vu venir. Petit à petit, le manque, l’absence, le déni et la culpabilité rejaillissent devant l’écran des silences. Elles vont devoir affronter la réalité et s’y confronter. Interroger pêle-mêle leurs choix de vie. La poussière longtemps cachée sous le tapis refait surface….

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Du mercredi 23 au samedi 26 novembre 2022 à 20h30 / dimanche 27 novembre 2022 à 17h – Spectacle à partir de 12 ans

Théâtre de l’Opprimé – 78 Rue du Charolais, 75012 Paris

En ligne : www.theatredelopprime.com

Durée : 1h25

Tarifs : de 12 à 18 euros