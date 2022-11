Exclu – Calendrier de l’Avent de la box beauté Glowria 2022

Il est là, juste sous mes yeux ! Qui ? Le superbe calendrier de l’Avent de la box beauté Glowria 2022 bien sûr ! L’année dernière, il faisait partie de mon top 3, je l’avais a-do-ré. J’étais donc pressée de vous dire ce que je pense de celui-ci. Que nous réserve-t-elle cette année ? Restez par ici, je vous dis tout à son sujet !

La box beauté Glowria se donne à fond !

La box beauté Glowria, c’est une équipe plus que motivée à nous surprendre chaque mois autour d’une sélection produits soin, makeup et accessoires. Et ce, directement dans notre boîte aux lettres, grâce à un système d’abonnement mensuel ou annuel.

Glowria a le mérite de proposer des box aux thématiques inédites d’un mois à l’autre, autour d’une sélection pointue permettant de satisfaire un maximum de femmes. Pas étonnant donc que les box soient plus craquantes les unes que les autres visuellement. Car si elle met tout en œuvre pour nous proposer des routines beauté canonissimes, elle fait aussi en sorte que les box soient jolies, en accord avec la thématique du mois.

S’abonner à une box beauté Glowria permet de découvrir de nouvelles marques, de tester des produits best-seller dans de prestigieuses marques du type MAC, Benefit, Garancia, et bien d’autres. Si vous avez envie de voir à quoi ressemble la box de ce mois-ci « Épopée Écossaise Cocooning » rendez-vous sur le site officiel. Vous allez voir, elle contient tout ce qu’on a envie d’avoir lorsque le froid s’installe, elle est très réussie.

Et le prix, on en parle du prix ? Seulement 19.90 € par mois pour s’offrir du glow, encore du glow. Pour celles qui souhaitent s’engager sur 12 mois, on est sur du 16.90 € par mois pour un « maxi glow garanti » et on adore l’idée de prendre soin de soi durant toute une année !

Glowria, c’est une box beauté qui fait du bien aux nanas que nous sommes. Elle est pétillante, girly forcément, surprenante par ses contenus et surtout hyper branchée. Je vous conseille d’aller jeter un coup d’œil à leur Mag’ qui nous régale d’actu’ super sympas également.

Le calendrier de l’Avent Glowria 2022 – Glow Christmas

Si vous saviez comme je languissais de recevoir le calendrier de l’Avent Glowria 2022. J’aurais aimé vous proposer ma revue plus rapidement, mais il y a eu un petit couac logistique de leur côté, et cela arrive, pas d’inquiétude, il est là, c’est tout ce qui compte, pas vrai ?

Et franchement, waouh ! L’équipe a clairement tout donné d’un point esthétique déjà. Le Glow Chritmas 2022 est super bien conçu, il est glissé dans un carton aux couleurs festives et cette illustration qui sent bon Noël : sapins illuminés, étoiles brillantes, constellations. Bref, ça sent bon Noël et on ne va pas se mentir, cela fait du bien de rêver un peu ! Il est simple, épuré, mais perso j’accroche complètement.

À l’ouverture, on découvre un calendrier hyper élaboré renfermant 24 cases aux looks et couleurs plus festives les unes que les autres. Il se dégage une odeur réconfortante qui donne clairement envie d’ouvrir les cases unes par unes. Et ce n’est pas tout ! Car en regardant le calendrier de plus près, on remarque chaque détail pensé par l’équipe, puisque sur toutes les boîtes, on retrouve un mot qui définit le produit glissé : rajeunit, apaise, révèle, nourrit, exfolie, parfume, illumine, etc. Et pour aller encore plus loin, sur chaque côté des boîtes, on peut lire la valeur réelle du produit ainsi que la marque. Et c’est assez inventif, car jusqu’à maintenant, je n’ai jamais découvert de box qui utilisait ce même mode de fonctionnement.

Un contenu complètement dingue !

Le calendrier de l’Avent de la box beauté Glowria contient donc 24 produits pour une valeur totale de 427 €. Oui, oui, 427 € ! Franchement, c’est complètement dingue et assez inédit aussi en comparaison avec les autres box beauté. Glowria propose une routine complète avec une diversité de produits assez riche : crème pour le visage, sérum visage et yeux, soins corps, cheveux, mains. Dans des formats quasi essentiellement full size. Côté marques, je vais me régaler car il y en a plusieurs que je ne connais pas encore : Corème, Pur Eden, L’Artisanière, Naobay, Feel Free, Bellapierre et bien d’autres. Cela m’a permis aussi de me rendre compte que Glowria a mis tout en œuvre pour proposer un calendrier assez clean en fait. De quoi satisfaire celles qui sont à cheval sur la compo’ des produits qu’elles utilisent.

Ma conclusion

Glowria réussit à nous proposer un calendrier de l’Avent assez complet en termes de routine beauté. On a clairement tout ce qu’il faut pour se sentir belles de la tête aux pieds. Je dois quand même reconnaître que je m’attends à retrouver un peu plus de marques connues et reconnues, que l’équipe avait d’ailleurs glissées dans celui de l’année dernière, du type Anastasia Beverly Hills pour le makeup. Ou alors, Roger & Gallet, Sanoflore pour la partie soins. Dans tous les cas, le pari de proposer un maximum des soins aux compositions irréprochables est clairement respecté. C’est aussi pour cette raison que je pense que les adeptes de routines soins dits “propres” vont adorer ce calendrier !

La bonne nouvelle : Le calendrier de l’Avent Glowria est proposé à – 50 % avec une livraison gratuite, expédition en 48h (ouf, vous êtes encore dans les temps). Voir sur le site en ligne pour avoir les modalités !