Wonderbox : L’idée de cadeau qui marche à tous les coups

Vous manquez cruellement d’inspiration pour Noël ? Pas d’inquiétude, Wonderbox propose une panoplie de box/coffrets cadeaux qui valent le détour. Et en plus, vous pourrez choisir la thématique que vous souhaitez : voyages, sport, détente, soins, gastronomie, etc. Vous trouverez forcément votre bonheur !

Wonderbox : la solution de facilité, mais pas seulement !

Wonderbox s’adapte aux goûts et envies de chacun. Facile donc de trouver le coffret qui fera plaisir à nos proches pour Noël. Il suffira de rechercher la thématique qui lui ressemble le plus et de choisir LE coffret de ses rêves.

Et pour nous faciliter la tâche, Wonderbox propose un site en ligne plutôt bien construit autour de diverses thématiques qui ressortent clairement. Et notamment cet onglet « Cadeau de Noël » qui consiste à donner des idées cadeaux pour ceux qui en manque cruellement. C’est alors qu’on retrouve le coffret « Joyeux Noël » décliné sous plusieurs catégories.

« Joyeux Noël Emotion » au prix de 49.90 € qui contient une activité 100 % émotion au choix, un week-end par exemple, un restaurant ou encore du sport, un soin en institut.

au prix de 49.90 € qui contient une activité 100 % émotion au choix, un week-end par exemple, un restaurant ou encore du sport, un soin en institut. « Joyeux Noël Sensation » au prix de 99.90 € qui propose une activité sensationnelle au choix, un week-end, un restaurant, sport ou bien-être.

au prix de 99.90 € qui propose une activité sensationnelle au choix, un week-end, un restaurant, sport ou bien-être. « Joyeux Noël Exception » au prix de 149.90 € qui permettra une vraie parenthèse autour d’une activité ou d’un séjour d’exception, pour 1 à 2 personnes.

au prix de 149.90 € qui permettra une vraie parenthèse autour d’une activité ou d’un séjour d’exception, pour 1 à 2 personnes. « Joyeux Noël de Rêve » au prix de 74.90 € qui fonctionne de la même façon avec au choix une activité de rêve forcément, week-end, restaurant, sport au bien-être

Offrez-vous votre Wonderbox préférée !

Et alors, accrochez-vous bien, on parle quand même de plus de 16 500 activités ! Difficile de toutes les citer forcément, mais voici une idée de ce que contiennent ces box/coffrets cadeaux : hébergements insolites, hôtels et maison d’hôtes, une journée dans un institut à se faire dorloter, une balade à cheval, un pilotage de Ferrari pour les fous de sensations fortes. Wonderbox, c’est aussi plusieurs coffrets cadeaux indépendants de ceux proposés pour Noël, et certains font carrément rêver : nuit insolite en duo, 4 jours de prestige au Maroc, 4 jours roadtrip, week-end soin et bien-être, 3 jours châteaux et délices, et plein d’autres…

Petite parenthèse pour ceux qui auraient peur d’être déçus, sachez qu’avec Wonderbox vous pourrez changer la thématique de votre box en ligne, les cumuler aussi, ou encore rallonger sa durée… Bref, vous allez adorer le concept !