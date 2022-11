Partagez





Al Capone – L’évènement musical incontournable de 2023. Retrouvez le ténor Roberto Alagna, Anggun et Bruno Pelletier dans une comédie musicale mise en scène par Jean-Louis Grinda et librement inspirée de la vie d’Al Capone. Plongez au cœur de rivalités et des passions dans l’Amérique de la prohibition. Réservez vite…

AL CAPONE

Aux Folies Bergère à partir du 28 janvier 2023

Roberto Alagna, un des plus grands ténors de notre époque, redonne vie au légendaire Al Capone sur la scène des Folies Bergère. Des rythmes endiablés du Charleston à l’énergie du pop rock en passant par la puissance de l’opéra, Al Capone est un show musical qui bouscule les genres : chorégraphies et musiciens en live entourent Roberto Alagna, Anggun et Bruno Pelletier.

Dans le Chicago des années folles et de la prohibition, AL CAPONE (Roberto Alagna), fils d’immigrés italiens et prince de la vie nocturne et du racket, règne en maitre sur les cabarets clandestins et de l’alcool de contrebande. Sur fond de charleston et boogie woogie, ce chef mafieux craint et respecté, prospère, entouré des plus belles filles de la nuit. Seule Lili (Anggun), séduisante et mystérieuse, retient son intérêt. Pour la garder, il lui offre le cabaret le plus sélect de Chicago : le Lili’s Club.