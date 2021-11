Calendrier de l’Avent Glowria 2021 – Let it Glow !

Glowria – anciennement Beautiful Box – nous fait le plaisir de proposer son premier calendrier de l’Avent 2021 en édition limitée. Et je peux d’ores et déjà prédire qu’il sera très vite épuisé étant donné son contenu canonissime, son prix tout doux de 59 € et cette valeur réelle de 450 € qui fait trépigner d’impatience les beautistas que nous sommes ! Let it Glow !

Prêtes à rayonner de mille feux ?

Le calendrier de l’Avent Glowria fait partie de ceux que je languissais de découvrir parce que je suis une box addict et que forcément, j’avais hâte de découvrir la sélection de produits concoctée par l’équipe. Et je ne m’attendais pas à ça du tout : un prix de vente à 59 € pour une valeur estimée à 450 €, complètement fou. J’étais hyper admirative du départ, parce qu’il est rare de trouver un calendrier qui propose 24 produits dans des marques aussi variées que prestigieuses.

Un look festif pour le calendrier de l’Avent Glowria 2021

Si vous suivez mes revues autour des calendriers de l’Avent beauté, vous savez que j’apporte de l’importance à leur look. Je n’ai pas forcément d’exigence, mais j’avoue aimer être surprise. Le calendrier Glowria est surprenant, puisqu’il se présente de façon inédite, sous forme de carton dans lequel on retrouve chaque produit glissé dans un pochon. Soit, des petits paquets qui portent un numéro, de façon à se repérer. Je dois dire que j’ai bien aimé le concept du sachet, cela va me donner l’impression d’ouvrir un cadeau chaque jour du mois de décembre. L’univers autour du calendrier est assez girly, avec sa boîte rose et ses écritures dorées avec ce message explicite : « Let It Glow, Let It Glow » qui me fait forcément penser à Let It Snow. Un petit clin d’œil à Noël que je trouve trop sympa !

Un contenu de dingue !

Comment dire ? Waouh ! Je suis ravie d’avoir découvert ce calendrier qui m’a aussi donné envie de découvrir la box, on en reparlera très bientôt. Comme expliqué, le calendrier possède 24 produits dont une majorité de full-size. Je me suis demandé comment l’équipe peut nous offrir un calendrier aussi garni, c’est fou. Et qui plus est, avec des marques participantes hyper prestigieuses : Les Secrets de Loly, Sanoflore, Anastasia Beverly Hills, Garancia, Palmer’s, Roger & Gallet, Saeve, Aurelia London, Decléor ou encore Polaar. Dont, 10 marques inédites pour Glowria. Les abonnées vont adorer !

Glowria marque les esprits avec son tout premier calendrier de l’Avent, à tel point qu’on se demande comment l’équipe pourra faire mieux l’année prochaine. Il fait clairement partie de mon top 3 dans sa catégorie. Riche en découverte, il est surtout très compétitif. Il va me permettre de sortir de ma zone de confort en testant des produits que je n’aurai pas pensé acheter.

Franchement bravo Glowria, je serai au rendez-vous l’année prochaine !