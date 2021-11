La méthode des 3i, un éveil par le jeu pour les enfants à troubles du spectre autistique

Retard du développement, repli sur soi, comportements jugés inadaptés… Les enfants atteints de troubles du spectre autistique sont bien souvent incompris car leur handicap est mal connu. En plus de nous ouvrir les yeux sur ce qu’est l’autisme, cet ouvrage propose une méthode pour reprendre le développement de ces enfants-là où il s’est arrêté : la méthode des 3i.

La méthode des 3i est une thérapie Individuelle, Intensive et Interactive. Elle se base sur le principe de l’éveil par le jeu. Les études récentes montrent que chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique, le développement s’est arrêté : développement sensoriel notamment, mais aussi cérébral et de la communication, alors même que leur corps lui, a continué de grandir. Cette méthode des 3i se concentre sur la reprise de ce développement là où il s’est arrêté. Pour ce faire, il faut un environnement idéal à la communication pour ces enfants sensibles aux bruits, à la lumière, au toucher… Il faut créer un cocon sensoriel propice au développement. Et comme les études le montrent, le développement se fait par le jeu chez les enfants. Il s’agit donc de créer une salle de jeu idéale.

Ce manuel explique tous les tenants et les aboutissants de cette méthode. Après avoir expliqué ce qu’est l’autisme en nous faisant part des dernières avancées de la science, il nous explique comment fonctionne cette méthode des 3i et comment la mettre en place. Il s’agit donc bien d’un manuel, à destination de tous : aussi bien des parents désireux de connaître cette méthode, que du personnel du monde médical, ou encore des bénévoles.

Cet ouvrage est très détaillé car son but, en plus de faire connaître cette méthode, est également de la faire reconnaître. En effet, même si les résultats sont bien là, si cette méthode a fait ses preuves, le chemin est encore long avant qu’elle ne soit reconnue par la HAS (Haute Autorité de Santé).

« Nous avons la conviction que notre méthode peut permettre à des enfants autistes de vivre une enfance normale et de prétendre à une vie d’adulte autonome. Offrant aux parents une approche alternative, source d’espoir, nous ne pouvons que souhaiter de la voir se répandre. Plus nous aurons d’utilisateurs des 3i, plus nous pourrons en augmenter l’efficacité. Cette méthode a été qualifiée de « méthode émergente » par la HAS, ce qui, en toute logique, signifie qu’elle a de l’avenir que nous espérons proche. »

Cet ouvrage propose donc une nouvelle chance de développement pour ces enfants. Il a été rédigé par Catherine de la Presle, fondatrice et directrice de l’association AEVE (Autisme Espoir Vers l’École), et s’appuie sur de nombreux résultats d’études, sur des témoignages de parents mais aussi d’enfants qui ont bénéficié de cette méthode.

Le site de l’association : https://www.autisme-espoir.org/

Le site du livre : https://methode3i-livre.fr/