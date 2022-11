Môbius – Le retour des âmes mortes

Le retour des âmes mortes est le troisième et dernier tome de la trilogie Môbius, des éditions Delcourt, paru fin octobre 2022. Une bande dessinée de Jean-Pierre Pécau et Igor Kordey, qui offre l’épilogue épique de cette série fantastique hors-norme et bien menée.

Une légende tzigane raconte que le dixième démon fut sauvé par une kriss. Une sorcière qui emmena ce démon dans un autre monde, pour le mettre à l’abri. Une jeune femme descend des escaliers, aidant une autre personne, en armure, blessée, à descendre également. Elle se retourne, ils sont poursuivis. Elle ouvre un passage et s’enfuit par là avec le dixième démon. Ils disparaissent tous les deux, sans laisser de trace. Les créatures qui les suivaient restent hébétées. Ils ne comprennent pas ce qui s’est passé. Derrière eux, un démon explique qu’une kriss, une sorcière gitane a plus d’un tour dans son sac. C’est ainsi que Lee explique à Berg, qu’un dixième démon existe. Deng avait asservi neuf démons, mais à l’origine, les créatures étaient dix. Le dixième démon a été sauvé par une sorcière tzigane, échappant ainsi à l’asservissement.

L’aventure de Berg et Lee se poursuit, avec les neuf démons à leurs trousses. Ils passent de monde en monde, mais vont devoir affronter tous les démons, pour pouvoir atteindre Deng. Les deux héros continuent de se confier, ainsi les lecteurs commencent également à comprendre ce qui se trame et le devenir de Berg, qui était amnésique. La bande dessinée est toujours aussi captivante, intrigante et fantastique. La course-poursuite contre les démons, plusieurs affrontements, donnent un rythme certain à la lecture. Un album qui offre une conclusion épique à cette aventure fantastique spectaculaire, tant par le récit que par le dessin. En effet, le graphisme est singulier, avec un trait épais et saisissant, qui offre un univers riche et maîtrisé.

Le retour des âmes mortes est le troisième et dernier tome du triptyque Môbius, des éditions Delcourt. Un album captivant, qui présente la conclusion épique de cette aventure pas moins fabuleuse et passionnante, présentant un univers foisonnant, contrôlé et surprenant.

