Monique, un jeu d’ambiance chez Gigamic !

Monique est un jeu de cartes, un jeu d’ambiance, un jeu français, conçus par trois copains. Un jeu multigénérationnel, basé sur l’association de mots, facile à jouer et drôle, distribué par Gigamic. Le jeu est un brin absurde aussi et promet des moments de convivialités et de fous rires, en famille ou entre amis.

Le jeu de cartes se présente dans une boîte, contenant 300 cartes et les règles du jeu. Le jeu se joue à partir de 3 à 12 joueurs, de plus de 16 ans, pour des parties d’une vingtaine de minutes. Les enfants à partir de 12 ans peuvent malgré tout jouer, si certaines cartes sont préalablement retirées (celles colorées, pour un public averti).

Le principe du jeu est de se défausser de ses cartes, en premier, pour remporter la partie. Le jeu est simple, chaque joueur reçoit 4 à 5 cartes, et le restant des cartes forment une pioche. Le premier joueur pose une carte de son jeu, face visible au milieu de la table et annonce le mot. Ensuite, il y a quatre possibilités, selon son jeu. Premièrement, le joueur pose une carte mot facile visible sur la précédente, ayant un rapport, avec cette dernière. Si l’association n’est pas évidente, un autre joueur interviendra et annoncera « J’vois pas le rapport ». Le joueur ayant joué la carte devra donc se justifier et les autres valideront ou pas !

Deuxièmement, le joueur pose une carte mot, mais face cachée. Cette carte peut ou pas avoir un rapport avec le mot précédent. Bluffe ou pas, si un autre joueur annonce « tu bluffes ! », il faudra justifier le choix et l’association des mots. Si personne n’annonce rien, la partie se poursuit avec le dernier mot révélé.

Troisièmement, le joueur peut piocher une carte et la jouer immédiatement, ou passer son tour. Enfin, et quatrièmement, le joueur peut jouer une carte Monique, cartes spéciales, qui permet de bousculer, quelque peu le jeu !

Le jeu Monique est drôle, surtout avec ces moments d’association de mots et de justifications, pour voir le rapport entre deux mots et jusqu’où peuvent aller certains joueurs, pour se défausser de leurs cartes. Il y a des rebondissements, avec les cartes Monique et les pénalités, qui peuvent bouleverser le court des parties ! Un jeu d’ambiance français, drôle, qui trouvera sa place au pied du sapin de Noël.

Lien Amazon