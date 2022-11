Le premier miracle, le second tome

Le diptyque Le premier miracle, se termine avec ce second tome, paru aux éditions Glénat, fin octobre 2022. Une bande dessinée de Didier Convard et Olivier Brazao, adaptée du roman de Gilles Legardinier, qui vient clôturer cette enquête fascinante, qui entremêle fiction et faits historiques.

Benjamin, l’étudiant, et Karen, l’agent des services secrets, sont de retour d’Egypte. Karen s’inquiète car Benjamin fait des cauchemars, avec de la fièvre, ainsi qu’une momie qui lui parle. Pourtant Benjamin affirme qu’il n’est pas fou… La jeune femme pense que l’expérience du terrain ne l’a pas réussi, et tout cela a été un choc. Elle le félicite également pour sa tenue vestimentaire, elle constate qu’il a suivi ses conseils. Elle est contente de ne plus se promener auprès d’un étudiant attardé ! Ils retrouvent Fanny qui se félicite du dossier intéressant qui a été envoyé par le professeur Folker. Leur visite à la British Library apiqué la curiosité du professeur et l’a poussé à examiner de plus près les Splendor Solis. En projetant une lumière de biais sur les enluminures, selon un angle particulier, certaines parties brillent différemment et se révèlent…

Les investigations de Benjamin et Karen se poursuivent, et les ramènent sur les pas du professeur Wheelan, défunt mentor de Benjamin. Ils aimeraient en savoir plus et vont être bien surpris de ce que tout cela cache. Les rebondissements sont nombreux, dans cette bande dessinée bien construite qui présente un polar captivant. L’aventure ésotérique se conclut dévoilant ces mystères autour des dieux, des tombeaux, de l’Egypte ancienne, et d’autres vieilles civilisations, ainsi la seconde guerre mondiale. Le suspense et l’action offrent également une belle dynamique au récit haletant. Le dessin est plaisant, plutôt moderne et classique. Le trait est élégant et précis, le découpage efficace et énergique.

Le premier miracle se conclut avec ce second tome, adaptation du roman de Gilles Legardinier, paru aux éditions Glénat. Une aventure ésotérique, une enquête fascinante, qui plonge dans les arcanes de l’histoire, mêlant habilement fiction et faits historiques.

