Bots – L’intégrale aux éditions Ankama

Bots est à découvrir ou redécouvrir, en intégrale, avec ce bel ouvrage de 256 pages, paru aux éditions Ankama. Une bande dessinée d’Aurélien Ducoudray et Steve Baker, qui présente un monde futuriste, où les robots s’entretuent sur des champs de bataille, et où l’homme n’est plus…

Au milieu d’un champ de bataille dévasté, un petit robot cherche dans un autre robot à terre, un module vocal. Rip-R s’agace, il explique qu’il est sorti major de sa promo de l’universitech, qu’il est module de mécanique de précision 001. Il aurait pu être mécano de Race-Bot ou de Movie-Bot, mais non, il se retrouve avec un banal War-Bot ! Il s’efforce de trouver le bon module, à le retirer, mais tombe à la renverse. Snoop, un robot chien, vient à son aide. Puis, Rip-R continue de s’agacer, il constate que War-Bot ne vient pas l’aider et que de toute façon, avec ou sans module vocal, avec la conversation que War-Bot a, cela ne changera pas grand-chose… Le grand robot a le caractère d’un robot à purin ! Après avoir le module vocal, Rip-R demande que son compagnon dise quelque chose de gentil. Le War-Bot affirme qu’il n’est pas un robot à purin !

Le récit est riche et dense, présentant un trio de robots, qui découvre, que l’un d’entre eux possède tout ce qu’il faut pour protéger un bébé. Le seul ohm sur terre, leur créateur, qui doit être protégé. Aussi leur parcours, pour tenter, tout d’abord de savoir ce que c’est, puis ensuite, pour le protéger, va être périlleux, et plein de rebondissements. L’univers est chaotique, intéressant, riche et plein de références, qui feront sourire. La bande dessinée se lit facilement, offrant une aventure futuriste fascinante, inquiétante, humaine, malgré le fait que ce sont des robots ! Le récit est plaisant, bien découpé, plutôt rafraichissant et amusant, avec ces jeux de mots, également. Le dessin est très agréable aussi, plutôt rond et coloré, avec des personnages expressifs, attachants, des scènes dynamiques et un découpage efficace.

Bots, œuvre d’Aurélien Ducoudray et Steve Baker, est à retrouver en intégrale, aux éditions Ankama. Un bel ouvrage qui présente la grande aventure de trois robots, qui vont tout faire pour protéger l’unique survivant de l’humanité, un bébé adorable, odorant, bruyant et attachant.

