Silverlit – Des jeux/jouets à découvrir pour Noël

Chaque année à l’occasion de Noël, nous aimons partager avec vous nos coups de cœur Silverlit de façon à ce que vous puissiez vous en inspirer lors de vos achats de Noël. Marque réputée, spécialiste du jouet télécommandé, elle propose une sélection de jeux variés pour les enfants de tout âge.

Silverlit – Des jouets à partir de l’âge de 2 ans

Surprenant mais vrai, Silverlit propose une sélection de jouets pour les enfants à partir de 2 ans. Des petits jouets interactifs qui vont beaucoup les amuser, étant donné qu’à cet âge ils adorent le bruit d’objets qui s’animent.

Rescue Pengouin – Les enfants dans la peau de sauveteurs

Et c’est justement le cas de la mascotte du moment, le pingouin interactif « Rescue Penguin ». Un pingouin à la bouille adorable, de couleur bleu ou rose. Et s’il est petit par sa taille, son contenu est relativement riche, puisqu’il ne renferme pas moins de 20 interactions.

La mission des enfants ? S’occuper de ce pingouin adorable dès la sortie de sa boîte !

Ils vont s’en occuper tels des sauveteurs. Ils devront le nettoyer, lui parler, le nourrir et observer son cœur s’illuminer selon ce qu’il ressent à ce moment-là. Cerise sur le gâteau, le pingouin adorable interagit avec l’enfant, puisqu’il parle et s’anime, qu’il soit triste parce qu’il a froid, ou heureux parce qu’il est réchauffé. C’est bien simple, Rescue Penguin va passer par tout un tas d’émotions que les enfants sauront reconnaître, et ils agiront en conséquence. Par exemple, lorsque le pingouin devient bleu, cela signifie qu’il a froid, il se met alors à grelotter. Et c’est là qu’interviennent l’écharpe, un bonnet, et même une veste : a-do-rable !

Encore une fois, bravo à Silverlit qui propose des jouets interactifs qui vont devenir de vrais compagnons pour les enfants.

Rescue Pengouin est disponible sur AMAZON.

Parmi les jouets que les enfants entre 2 et 5 ans vont apprécier, il y a les voitures télécommandées. Elles sont faciles à prendre en main, leur look est super sympa et pour la plupart elles interagissent plutôt bien avec l’enfant. Notre favorite ? Sans hésiter, la « Première voiture télécommandée TOOKO » que nous vous avions présenté longuement ICI.

Silverlit – De la voiture télécommandée encore et encore

Vous l’aurez compris, Silverlit est la pro de la voiture télécommandée et des jeux interactifs notamment. La marque possède une sélection de voitures EXOST assez impressionnante avec de nombreux modèles, aux couleurs et fonctions différentes. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil au site officiel pour vous rendre compte. Difficile de toutes les citer, pour autant, nous aimons celles aux looks originaux, telles que la « 360 AQUACROSS » et la « Aqua Typhoon » qui déchire par son look hyper tuning.

Pour découvrir les voitures Silverlit, rendez-vous ICI.

Silverlit – Des arts créatifs ? Yes !

Pour ceux qui l’ignorent encore, Silverlit propose des jeux de société et même des arts créatifs ! Souvenez-vous, l’année dernière, nous vous présentions l’iconique Spirograph que nous adorons. Eh bien, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour découvrir les versions associées. Il y a le Spirograph « Mandala », « Le coffret à dessins », « Les formes originales », « Le Cyclex », le « Junior », le « Voyage », et bien sûr « Le classique ». Et c’est le genre d’activité qui plaira à coup sûr aux enfants qui aiment se challenger sur de la création en tout genre, et notamment dans la catégorie dessin. Avec ce jeu, ils pourront le faire parfaitement, notamment grâce aux accessoires présents dans chaque kit.

Le jeu Spirograph est disponible ICI.

Bon vous l’aurez compris, vous aurez l’embarras du choix avec Silverlit. D’ailleurs, pour les plus curieux, sachez que la marque propose aussi des drones, des hélicoptères, des avions, des robots et même des jeux scientifiques.

Pour commencer vos achats de Noël, c’est par ici que cela se passe…

