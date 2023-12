Le grimoire du sorcier – Ed. Leduc

Le grimoire du sorcier est un bel ouvrage, de Ben HPTS, paru aux éditions Leduc, fin octobre 2023. Un livre qui propose des recettes et des DIY pour plonger les invités dans un univers magique fascinant, pour un moment de convivialité original et enchanteur.

Le livre commence par un sommaire très complet, qui se présente sur deux pages. Ainsi, une introduction de plusieurs pages présente l’auteur, un sorcier des temps modernes, son univers et ses recettes. Un quiz permet de savoir quel sorcier sommeille en le lecteur, avant de retrouver le quiz pour savoir quel cuisinier on est ! Des mots croisés sont à retrouver avant de découvrir les ustensiles nécessaires, pour les recettes à venir. Les listes d’herbes et d’épices viennent compléter et conclure cette introduction. Aussi, la première partie à découvrir présente les recettes pour les apéros. Des bouchées salées, pour accompagner les cocktails ou mocktails, à retrouver plus tard, dans l’ouvrage.

Le livre est beau, présentant un univers assez complet et captivant, à travers les recettes et DIY de l’auteur, youtubeur passionné de la saga Harry Potter. Ainsi, le grimoire est très détaillé, avec un sommaire comblé, et des recettes qui vont de l’apéritif au dessert, en passant pour les cocktails et la déco ! L’ouvrage est très immersif et bien construit, invitant tous les sorciers en herbe à se plonger dans cet univers fantastique et à concocter un repas gourmand et magistral. De jolis et magiques banquets vont donc pouvoir avoir lieu, avec ces recettes décrites en pas à pas. De belles photographies, des plats suggérés, donnent réellement envie de s’y mettre et de tenter de faire de même pour une table conviviale, gourmande et magique ! Les DIY viennent compléter le grimoire, afin de parfaire cet univers teinté de magie et de sorcellerie.

Le grimoire du sorcier est un beau livre, de Ben HPTS, paru aux éditions Leduc. Un grimoire fabuleux et gourmand, qui propose de s’immerger facilement dans un univers magique, à travers des recettes délicieuses, intrigantes, de l’apéritif au dessert, en passant par les cocktails et la déco, avec des DIY. Un beau livre qui se retrouvera certainement au pied du sapin de Noël !

