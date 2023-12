Disguise – Des déguisements de princesses Disney pour Noël

Vous avez remarqué comme les enfants aiment se déguiser ? Ils adorent se mettre dans la peau de leurs héros préférés. La renommée marque de déguisements Disguise vient justement de sortir une nouvelle collection sur le thème des princesses Disney : Raiponce, Cendrillon, Belle et Elsa.

Une bonne idée de cadeau de Noël à glisser sous le sapin.

Il suffit de se rendre sur le site officiel de Disguise pour comprendre ce qui fait le succès de la marque. Les licences forcément – Warner Bross, Lego, DreamWorks, 20th Century Fox, Disney – qui permettent de contenter les plus grands fans de jeux, séries ou films. Il y a aussi la créativité, l’originalité, et le choix phé-no-mé-nal en termes de déguisement, incroyable ! Pas surprenant donc que la marque fasse rêver les enfants et amuse les parents depuis 1987.

La collection Princesses Disney

Et parmi les nouveautés proposées par Disguise, il y a les déguisements de princesses Disney. Des héroïnes que les petites filles admirent à tel point qu’elles aimeraient leur ressembler l’espace d’un instant. Et pour réaliser leurs vœux, la marque propose 4 superbes costumes. Elles pourront se mettre dans la peau de Raiponce, de Cendrillon, de Belle et bien sûr d’Elsa.

Quatre magnifiques princesses au physique et caractère bien différent, de quoi contenter les goûts et personnalités de chacune.

Nul doute que le déguisement d’Elsa de la Reine des Neiges va avoir un succès fou car il est magnifique ! Cela n’empêche que les autres déguisements sont superbes aussi. Celui de Raiponce possède un joli corsage, lui-même embellit par des morceaux de dentelle. Les tissus se mélangent à merveille, le satin du bas de la robe est raffiné, quant aux bordures pailletées, elles terminent le tout avec élégance. Il s’agit bien d’un costume « Deluxe » comme l’indique Disguise.

Le déguisement de Cendrillon est joli également. Les jeunes filles vont l’apprécier pour son réalisme avec le bleu reconnaissable de la robe de l’héroïne dans le dessin animé. Il est élégant, bien coupé avec son bustier ajusté et cette robe évasée. Elle a ce petit côté féerique qui n’est pas sans rappeler le soir ou Cendrillon se transforme en princesse, jusqu’aux douze coups de minuit. Il s’agit d’un costume « Basic plus ».

Celui de la Belle rappelle immédiatement la robe que la princesse porte lorsqu’elle danse avec la Bête au cœur du château. Quand on la regarde dans le détail, on apprécie les épaulettes en organza pailleté et le jupon en satin orné de péplum en maille. Il est présenté comme costume « Basic Plus » également.

Les déguisements sont proposés en 3 tailles : 3-4 ans / 5-6 ans / 7-8 ans

Et pour les enfants qui raffolent d’autres dessins animés, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux autres licences : Pepa Pig, Pokémon, Batwheels, Bluey, et bien d’autres.