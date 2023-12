OPPI présente Stak : un jouet à empiler

OPPI, marque française de jouets, présente deux nouveautés, les jouets Stak et Stix. Toujours avec un engagement envers l’éco-responsabilité, le design, de ces jouets, se veut épuré, et le design française, pour plaire autant aux enfants qu’aux parents.

OPPI, marque française de jouets, présente deux nouvelles créations, continuant ainsi de briller dans l’univers des jouets offrant des expériences nouvelles et uniques, tout en restant durable, pour l’éveil des petits et leur bon développement.

France Net Infos a décidé de tester Stak, un jouet à empiler, pour les enfants à partir de 12 mois. Le jouet se présente dans une boîte cartonnée, contenant un livret et huit pièces en silicone non toxique. Le feuillet vient décrire le jeu et les possibilités de jeu, afin d’accompagner les enfants dans leur découverte et leur développement. Ainsi le jouet à empiler développe la motricité fine, la coordination œil-main et la logique des enfants.

Les huit pièces du jouet ressemblent à des bols, de plus en plus petits et tous de couleurs différentes. Ils s’empilent ou se mettent les uns sur les autres, du plus grand au plus petit. Le premier jeu guidé, sera pour les plus grands, avec une tour bien droite à constituer, malgré les bols difformes, de biais. Mais une rainure sur le côté, vient guider les enfants. Le deuxième jeu, plus adapté à tous, propose librement de s’exprimer et de constituer une tour en équilibre, en mettant les bols dessus, dedans…

Le troisième jeu suggère simplement de classer les bols, les uns dans les autres, pour les ranger dans l’ordre et faire preuve de logique, tout en apprenant à compter ! Enfin, les bols, qui sont percés de petits trous aux formes diverses, là encore, invitent à jouer avec de l’eau ou du sable très fin. Ainsi, dans la baignoire, dans la piscine, ou à la plage, le jouet permet de verser, mouler…

Les bols sont souples et plutôt doux et agréables au toucher. Ils se manipulent facilement et plairont rapidement aux enfants. Les bols peuvent être portés à la bouche, écrasés, ils reprennent tout de suite, leur forme originelle. Ils restent faciles à laver et joliment colorés, pour s’amuser et découvrir, à partir de 12 mois. Le jeu libre est le plus amusant, avec des tours qui offrent toutes les possibilités, allant un peu dans tous les sens et risquant de tomber !

Stak est un nouveau jouet à empiler, de la marque française OPPI. Un jouet intéressant en silicone non toxique, coloré, qui propose de développer l’éveil des sens, l’observation, la logique, la motricité fine, l’estime de soi, la coordination œil-main…

