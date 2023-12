Les tournesols d’Ukraine – Éditions Steinkis

Lisa et son père aiment se balader dans « Les tournesols d’Ukraine », ramasser quelques pépites et les garder précieusement dans leurs poches. Si seulement la beauté et la pureté de ces instants pouvaient effacer la longue agonie que subit actuellement leur pays, ce serait parfait.

Il ne reste que des bons moments, des mots, toute leur vie, complètement anéantis par l’invasion et les événements venir…

Un témoignage bouleversant, sous forme d’autobiographie, que Pietro B.Zemelo, nous raconte avec tout son cœur et son âme.

One shot à retrouver aux éditions Steinkis.

Le décor :

Un champ de tournesol …

Misha, le père de Lisa, l’entraîne vivement en la tenant par la main vers ces immenses fleurs. Car il est temps de ramasser les petites graines charnues, tombées au pied des pousses, de s’en remplir les poches, et de rentrer les faire griller à la maison. Lisa n’est pas trop d’accord au début, et puis, elle se laisse tenter, pendant que maman, restée près de la voiture, s’impatiente !! Une dernière petite photo avant de quitter ce champ de « soleil » et ils rentrent…

Jour -180 avant le drame :

Un barbecue se prépare dans la maisonnée. Au loin quelques nuages se rapprochent, faisant douter les invités de l’avènement d’un beau moment !! Pietro griffonne sur son cahier graphique. Il est illustrateur, et marié à Lisa. Celle-ci lui reproche tendrement de trop penser à dessiner ou se reposer. La famille est au grand complet dans la maison de l’oncle et la tante de Lisa. Malgré l’inquiétude avec ces nouvelles de l’Est qui ne sont pas très réjouissantes.

Tandis que le barbecue se passe à merveille, Papa invite Lisa dans le champ de tournesols. Une « madeleine de Proust » qui va bientôt leur être arrachée, comme tout ce qu’ils ont construit pendant des années…

Le point sur la BD :

Une histoire d’autant plus poignante qu’elle nous ramène à une réalité humaine, sociale, affective et d’actualité. Et qu’elle est autobiographique. Pietro B. Zemelo, auteur italien, décide d’énumérer les événements qui l’ont touché, lui. Et sa famille.

Un avant, où les temps heureux nous font comprendre la construction d’une vie. Les souvenirs. Tout ce qui fait le bonheur de l’enfance à l’âge adulte. À la rencontre de l’être aimé, la construction d’un avenir qui s’écroule avec l’invasion. Le lecteur balance du présent au passé, d’un claquement de doigts, comme leurs vies qui basculent aussi rapidement. On ressent le stress de la situation, et l’horreur de cette attente de nouvelles, interminable pour ceux qui restent. Les tournesols d’Ukraine aux Éditions Steinkis, bouleversent par leur authenticité, et ce combat : non seulement contre le déracinement, mais également contre tous les amalgames qui sont faits tout au long de cette « fuite », par l’entourage. Ceux qui ne savent pas ce qu’est l’angoisse, la torpeur, l’inquiétude viscérale de tout perdre.

La conclusion :

Un one shot, pour ne pas oublier que nous sommes avant tout des humains à la merci des gouvernances, ne laissant aucun choix, aucun répit lorsque tout bascule dans l’horreur. L’auteur et sa famille, particulièrement impactés par la situation, nous poussent dans la réalité de leur situation, avec pudeur, et sans tomber dans un récit politiquement engagé. Des tournesols d’Ukraine, qu’on aimerait pouvoir voir refleurir, comme Lisa et son papa, à retrouver aux Éditions Steinkis. Bouleversant d’humanité et d’authenticité.