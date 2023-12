Fish4Ever – Des conserves de poissons équitables

Fish4Ever est une marque engagée, pionnière dans le secteur du développement durable, et maintenant leader dans le secteur, avec des produits innovants. Des conserves de poisson équitables, dont les méthodes de pêches utilisées restent respectueuses, avec des critères exigeants.

La marque présente des conserves, entre autres, de thon, de maquereau et de sardine. Des recettes au naturel, mais aussi assaisonnées viennent compléter, petit à petit, et au fur et à mesure des années, les différentes gammes de produits gourmands et sains.

Ainsi, l’on retrouve l’incontournable thon entier équitable au naturel, le seul thon albacore certifié commerce équitable par Fair Trade USA et 100% pêché à la canne. Une recette simple, mais toujours plaisante, qui accompagnera les salades, les pâtes, les toasts… Du thon qui est à retrouver et déguster à l’huile d’olive bio, ou encore à la sauce tomate bio. Là encore les recettes sont à savourer en toasts, pour l’apéritif, mais aussi en salade, dans des cakes, pains de poissons…

Des filets de sardines sont à retrouver dans deux gammes les conserves classiques et les prêts à consommer. Ainsi les petites sardines au naturel peuvent se déguster simplement, avec une tartine de pain beurrée, en entrée ou à l’apéro. Du côté des prêts à consommer, les sardines à l’huile d’olive et au citron bio, sont un incontournable, des conserves rapides, simples et pratiques, dans des recettes originales et savoureuses.

Enfin, les filets de maquereaux se retrouvent aussi dans la gamme prêts à consommer. A la sauce tomate pimentée bio ou à la moutarde, les filets de maquereaux se présentent dans des recettes gourmandes, bio, saines et relevées. Ces conserves s’ouvriront pour des toasts à l’apéritif, en entrée ou en pique-nique, accompagnées de pain, pour des moments simples, pleines de saveurs et bons. La chair est bien cuite, savoureuse, riche en oméga 3 et protéines, combinant santé et plaisir !

La marque Fish4Ever est surtout un projet équitable, qui se dévoile à travers des produits, des conserves de poissons, pêchés avec des méthodes respectueuses. Un combat pour le développement durable, des produits engagés, sains, bio et bons, qui se déclinent en diverses recettes, toujours surprenantes et gourmandes.