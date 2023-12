Une histoire de la guerre 14-18 – Ed. Petit à petit

Une histoire de la guerre 14-18 est un docu-BD, des éditions Petit à petit, paru en octobre 2023. Un ouvrage de Frédéric Chabaud et Julien Monier, qui invite à suivre le destin de Jean, Lucien et Joseph, trois frères précipités dans l’enfer de la Grande Guerre.

Le 11 novembre, de nos jours, une cérémonie a lieu. Le maire fait son discours, rappelant qu’ils sont réunis pour célébrer l’Armistice du 11 novembre 1918. La présence du dernier survivant de la première guerre mondiale est un honneur et un symbole. L’homme représente la mémoire vivante de ces quatre années terribles. Aussi, ils commémorent, avec lui, la fin des atroces combats animés d’une inouïe violence. La date du 11 novembre 1918 marquera à jamais les consciences des hommes et des femmes qui ont vécu cette période tragique. Debout devant le maire, monsieur Rocaillon pense à ces paroles. Il pense que le maire ne sait pas de quoi il parle et qu’il ne connaît rien de son courage. Le maire ne sait rien du nombre de fois où il a fait dans son froc, dans les tranchées. Il ne sait pas combien de fois il n’a pu retenir ses larmes…

L’ouvrage débute avec un sommaire et une chronologie, pour les évènements les plus marquants et importants. Ensuite, les chapitres de la bande dessinée, entrecoupés de documentaires, sont à retrouver. Le livre propose de découvrir trois frères et leurs amis, enfants, puis adultes, appelés à la guerre. Ainsi plongés au cœur du récit et du conflit, les lecteurs suivent le destin d’homme et de sa famille, comme ses amis, frappé par la guerre. Entre mobilisation et désenchantement aux premières défaites, en passant par les combats, le récit permet de s’immerger dans le destin tragique d’un homme. Les pages de documentaire viennent entrecouper le roman graphique et apporter de nombreuses informations et anecdotes, sur cette Grande Guerre. L’ouvrage reste riche et intéressant. Il permet de comprendre et de ne pas oublier, et de découvrir des lieux de mémoire incontournables.

Une histoire de la guerre 14-18 est un bel ouvrage, un docu-BD, des éditions Petit à petit. Un livre qui oscille entre bande dessinée et documentaire, pour suivre un héros de guerre, ou un homme au destin brisé, entrecoupé d’informations et anecdotes, relatant de cette première guerre mondiale.

