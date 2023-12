Morphée – Découvrez Elio, la boîte à histoires des tout-petits

Parmi les idées de cadeaux pour enfants à glisser sous le sapin, il y a le petit dernier de chez Morphée, l’adorable boîte à histoires en forme d’ourson, baptisée Elio. Facile d’utilisation, les petits se laisseront porter par de douces séances de méditation leur permettant de se détendre et de gérer leurs émotions.

Morphée – Prêts pour une séance de méditation ?

Morphée fait partie des marques que nous apprécions pour son concept qui consiste à prendre soin de nous dans le simple fait d’écouter des séances de méditation. Et ce n’est pas tout, puisque Morphée va rapidement devenir un allié de taille dans la gestion de nos émotions, nous permettant ainsi de vivre plus sereinement. Comment ? Grâce à sa collection de box de méditation, toutes plus innovantes, aux formes atypiques, dans un seul et unique but : veiller aux bien-être des adultes et des enfants.

Elles vont rapidement s’imposer comme de véritables compagnons, notamment pour les enfants qui aiment et ont besoin que l’on prenne soin d’eux.

Les boîtiers de méditation Morphée

Morphée propose donc plusieurs boîtiers de méditation, et si nous comptons nous attarder davantage sur Elio, nous avions quand même envie de vous les présenter rapidement.

Les box de méditation sont également disponibles sur AMAZON.

Mon petit Morphée , pour lequel nous avons consacré un article détaillé ICI. Dédié aux enfants, il va être d’une aide précieuse pour l’endormissement.

, pour lequel nous avons consacré un article détaillé ICI. Dédié aux enfants, il va être d’une aide précieuse pour l’endormissement. La box de méditation et sophrologie Morphée , une pépite également, voir notre article ICI.

, une pépite également, voir notre article ICI. Le galet Morphée zen – que nous ne connaissons pas encore – qui par sa forme nomade invite à la relaxation à tout moment de la journée.

– que nous ne connaissons pas encore – qui par sa forme nomade invite à la relaxation à tout moment de la journée. La box 100 % méditation Mood qui est juste parfaite pour ceux qui ont besoin de prendre du temps pour eux autour de sessions relaxantes. Pas moins de 600 séances – plus complètes les unes que les autres – aidant au lâcher prise, si difficile à atteindre pour la plupart d’entre nous. Et cela fonctionne, notamment grâce au professionnalisme de certaines séances menées par des experts de la méditation. Des méditations libres sont également possibles. Le boîtier a une forme élégante et une prise en main simplissime. Bref, tout y est !

Elio – L’ourson mignon qui raconte des histoires

Elio va avoir un succès fou auprès des enfants. Il n’y a qu’à observer sa frimousse pour avoir envie de le manipuler et d’écouter ce qu’il a à dire. Et cela tombe bien, Elio renferme 72 histoires au total, dont plusieurs séances de méditation. Grâce à ses oreilles et son nez, ils pourront eux-mêmes choisir ce qu’ils souhaitent écouter. Le contenu est plutôt bien pensé, parce qu’il va leur permettre de s’interroger sur leurs propres émotions. Et au fur et à mesure, ils développeront leur confiance au point d’avoir envie de communiquer avec les adultes sur leur perception des choses, sur ce qu’ils ressentent notamment.

Cela nous tenait à cœur que les histoires proposées par Elio soient qualitatives, et c’est bien le cas. En effet, elles sont issues des catalogues Hachette Enfants, Gautier-Languereau et Deux Coqs d’Or, soit des maisons d’Éditions talentueuses. Au programme, 18 aventures de Gaston la licorne narrées avec douceur, 36 histoires merveilleuses, ainsi que 18 séances de sophrologie. Celles-ci sont bien menées également, captivantes. Et on doit cela à la talentueuse autrice et sophrologue Aurélie Chien Chow Chine qui réussit à transmettre de la douceur au tout.

Elio propose donc aux enfants de 3 à 10 ans de participer à des séances leur permettant d’identifier des ressentis qu’ils exploitent chaque jour : la joie, la peur, la confiance, le calme. Et c’est réussi ! Ils n’auront qu’à se poser confortablement dans leur chambre et laisser Elio leur transmettre des informations sur ce qu’ils peuvent eux-mêmes ressentir et qu’ils ont peut-être du mal à identifier, à nommer.

Elio est une raconteuse douce et bienveillante. Avec cet ourson intuitif, les enfants se laisseront bien volontiers porter par une histoire ou une simple séance de relaxation. Plus encore, elle va leur permettre de profiter d’un moment de totale déconnexion, sans ondes ni écran.

Morphée propose d’autres idées de cadeau pour Noël. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel pour découvrir tout cela.