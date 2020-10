Mon Petit Morphée : La box de méditation chez Nature & Découvertes

Plus que conquise par la version originale de Morphée, j’étais pressée et curieuse de découvrir Mon Petit Morphée, la box de méditation destinée aux enfants à partir de 3 ans. Une mini radio à la voix hypnotisante, visant à rassurer nos petits anges afin qu’ils dorment paisiblement.

Nature & Découvertes continu de surprendre avec le très attendu Mon Petit Morphée. Il faut dire que la version originale du boîtier de relaxation Morphée a charmé plus de 100 000 utilisateurs ! D’ailleurs, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, j’en avais parlé longuement dans un article : voir ICI. Je fais partie de ceux qui ont adopté Morphée dès la première utilisation. Par son esthétisme, sa praticité et ses nombreux programmes qui nous emmènent au cœur de la nature, à la recherche d’une paix intérieure.

Mon Petit Morphée : Le compagnon idéal qui apaise les plus petits

Pour cette nouvelle version, Nature & Découvertes s’est entouré de professionnels de la relaxation pour l’enfance. Une expertise solide qui a permis à Mon Petit Morphee de voir le jour et de rejoindre la chambre de nos petits anges.

Son objectif : apaiser les enfants pour qu’ils dorment plus sereinement. Et ce n’est pas tout, puisque Mon Petit Morphée va les aider à se recentrer sur eux-mêmes. Dans certaines situations, la box va l’aider à retrouver son calme ou encore lui apprendre à accepter ses émotions pour mieux les apprivoiser. Elle sera également d’une grande aide pour les parents qui se retrouvent parfois démunis face à une colère. Mon Petit Morphée pourra facilement jouer l’intermédiaire, autour de ses 128 voyages méditatifs à faire seul ou accompagné de ses parents.

Mon Petit Morphée : Un outil complet, ludique & facile à utiliser

J’ai été séduite par l’esthétisme du boîtier qui change complètement de sa version originale. La box est de couleur vert d’eau, très tendance en ce moment. Sa prise en main est pratique, grâce à cette poignée qui va permettre à nos enfants de la transporter dans toute la maison. Elle est facile à utiliser, les boutons sont peu nombreux et intuitifs. On retrouve une molette sur le côté pour mettre en marche et régler le son. Le bouton Play se trouve au centre de la box. Les deux boutons en forme de clés sont faciles à manœuvrer. Ils permettent de choisir le programme en se fiant aux sigles représentés sur le boiter. Pour lancer une cession, il faut d’abord choisir l’animal, suivi de l’univers souhaité.

Il y a deux durées de séances possibles : 10 et 24 minutes. À NOTER que la box est déconnectée, sans ondes et sans écran. Son autonomie va de 7 à 10 jours en charge pleine.

Zoom sur les programmes proposés



Les programmes embarquent les petits dans des univers très différents et sollicitent beaucoup leur imagination. La voix est apaisante, le son est clair. Les bruits de la nature sont très agréables, on s’y croirait. Et pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails sur le contenu du boîtier, voici le descriptif mentionné par Nature & Découvertes :

128 voyages méditatifs pour développer ses ressources

32 méditations à faire seul ou à plusieurs

16 sons de la nature relaxants

16 musiques douces originales

Mon Petit Morphée fera une belle idée de cadeau pour Noël. Les parents vont aimer se retrouver tout près de leur bambin et profiter des séances de méditation. Bref, il n’est pas près de quitter les tables de nuit de nos tous petits.