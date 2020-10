Salade César – Le dictateur ingérable, crétin fini

Salade César est une bande dessinée pleine d’humour, de Karibou et Josselin Duparcmeur, parue aux éditions Delcourt, fin septembre 2020. Un recueil de gags qui s’enchaînent, présentant César, autoproclamé dictateur, qui s’avère être un crétin fini, un Imperator ingérable.

César et Brutus échangent quelques mots. L’Imperator demande à Brutus pourquoi il le déteste autant. Brutus répond simplement qu’il pense que cela a un rapport avec le fait qu’il se soit autoproclamé dictateur. César, lui, pense que le peuple est jaloux de ses pectoraux. Brutus est surpris, et ne comprend pas réellement le rapport. César poursuit affirmant que cela n’est pas de sa faute s’il passe du temps à la gym ! Brutus reprend, affirmant qu’il s’agit du truc de confisquer le pouvoir, enfin il pense que c’est la vraie raison. Mais César ne le croit pas, pensant que Brutus est jaloux de lui. Il insiste, expliquant qu’il n’a pas vu les cuisses qu’il se tape depuis qu’il prend des cours de Zumba. Enfin, il commence par enlever le haut de sa toge, pour faire voir ces admirables abdominaux. Brutus tente de lui faire entendre raison, expliquant que s’il veut que les gens l’aiment, il faut… Mais César n’entend rien, il admire seulement son corps d’athlète !

C’est un recueil de gags à suivre, qui est à découvrir ici, offrant un ouvrage plein d’humour, présentant un César dictateur, qui ne pense qu’à lui et son corps, très crétin et plutôt ingérable ! Une seule solution est possible, selon Brutus, qui a un peu plus la tête sur les épaules, c’est d’éliminer physiquement l’Imperator. Un complot s’annonce donc, mais en plus de César, d’autres individus semblent réellement être des bras cassés, donnant ainsi le ton ! Effectivement, la bande dessinée est pleine situations improbables, de discussions qui vont dans tous les sens, et la bêtise fuse de partout, offrant ainsi une lecture dynamique, plutôt moderne, bien rythmée, plaisante et surtout drôle. On joue avec les personnages, avec l’histoire, le complot et la bêtise (et même Cléopâtre s’invite), entremêlant tout cela avec un graphisme particulier, plutôt surprenant et agréable. Le trait est assez strict, les personnages n’ont pas forcément de visage, mais l’univers graphique est efficace et saisissant.

Salade César est un recueil de gags, un ouvrage plein d’humour des éditions Delcourt, qui propose de rire de César et de son règne, dictateur autoproclamé qui s’avère être un crétin fini, une personne ingérable, que Bruts souhaite renverser, voire éliminer…