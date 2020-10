Découvrez l’histoire des casinos belges

À l’aube de notre ère, le territoire de la Belgique moderne était peuplé de tribus belges d’origine celtique. C’est du nom de la tribu que provient le nom du pays. Autrefois, la Belgique faisait partie de l’empire bourguignon, de Rome, de l’Espagne, des Pays-Bas et même de la France.

Le point culminant pour le pays fut la Révolution belge du 23 septembre 1830 – la Belgique fut proclamée royaume indépendant, avec le roi Léopold Ier à sa tête. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la Belgique a subi de graves dommages – de nombreuses villes ont été presque entièrement détruites, sans parler du déclin économique. Bien entendu, le casino en ligne belgique liste était hors de question à cette époque.

L’оrdre politique en Belgique est désormais une monarchie parlementaire constitutionnelle. Depuis le 21 juillet 2013, le pays est dirigé par le roi Philippe. Le pays est divisé en 3 régions (Flandre, Wallonie et région métropolitaine de Bruxelles), les 2 premières étant également divisées en provinces.

Casinos et jeux de hasard en Belgique

L’année 1999 a marqué un tournant pour les casinos de Belgique. En effet, les lois et leurs modifications, qui réglementent les activités des casinos et des salles de jeux, ont été adoptées à cette date. Au total, on compte 9 casinos opérant en Belgique: un dans la capitale – Bruxelles, et quatre casinos dans les régions flamande et wallonne dans les villes d’Ostende, Namur, Spa, Knokke Heist, etc.

Chaque casino est soumis à une licence et dispose de son propre fonds de garantie, c’est-à-dire d’un dépôt, qui peut servir à payer les gains, ou à obtenir une licence.

Les personnes peuvent accéder au casino à condition d’avoir atteint 21 ans (le passeport est obligatoire). Tout casino possède son propre fichier de joueurs et est obligé de conserver les données pendant 10 ans. Les représentants de la justice, les notaires et la police ne peuvent pas accéder aux casinos et aux salles de jeux. A l’exception, bien sûr, que ces personnes exercent leurs fonctions directes.

En outre, l’entrée au casino peut être interdite à la demande d’un médecin, d’un tuteur, d’un membre de la famille proche, sur la présentation de documents appropriés confirmant la dépendance au jeu. Le joueur lui-même peut aussi demander à un casino en ligne belgique liste de bloquer son accès – il suffit d’en informer le casino.

Casino en ligne en Belgique

Tous comme dans bien d’autres pays européens, les casinos en ligne belges ont également été critiqués par les autorités. La raison réside dans l’incertitude des gens concernant la légalité du divertissement.

En 1999, juste après la découverte de sites illégaux, le gouvernement a pris la décision de créer une association de jeu. Depuis 2011, les licences sont délivrées aux casinos en ligne privés par la Commission belge. En fonction de l’opérateur, le casino en ligne belgique liste doit faire une demande d’autorisation. Après avoir passé les vérifications nécessaires (selon sept critères), le casino peut acheter une licence locale. Une autre exigence supplémentaire pour l’achat d’une licence est l’installation de serveurs pour le site sur le territoire belge.

Les citoyens belges de moins de 21 ans n’ont pas le droit de jouer dans les casinos en ligne, soumis à la Commission. Il existe même une base de données des joueurs en ligne avec des informations telles que “le montant d’argent perdu par heure”. Les joueurs qui dépassent la limite de perte sont bloqués. De cette manière, l’État lutte délibérément contre les joueurs qui posent problème et les aide à se tenir en contrôle. Toute violation liée à ce point peut faire l’objet de poursuites.

De plus, la Commission belge des jeux de hasard peut apporter des modifications et des sanctions aux licences délivrées si elle le juge nécessaire. Elle a également le droit de confisquer la licence délivrée.

Comme vous l’avez déjà compris, tout est strict et en même temps juste en Belgique en ce qui concerne les jeux de hasard.

Casino de Bruxelles-Capitale

Dans la capitale du pays, Bruxelles, on trouve le “Grand Casino Brussels Viage”. Les tournois de poker SIT&GO’S y sont organisés chaque lundi et mercredi avec un buy-in à partir de $60, ainsi que des cash-games de Hold’em ou d’Omaha qui se déroulent tous les jours. Le casino organise des tournois de poker WPT (World Poker Tour). Le casino offre un très bon choix de jeux: 375 machines à sous avec leurs mises allant de 1 cent à 1 euro, blackjack, roulette, baccarat, mahjong et Money Wheel. Les clients les plus exigeants trouveront des salles VIP avec un menu spécial de cigares et de whisky de haute qualité.