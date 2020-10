Winter cbd faktory : Le 1er calendrier de l’avent du CBD fait son grand retour

Ce n’est un secret pour aucun aficionado des produits à base de cannabidiol : les infusions et les concentrés ont le vent en poupe. Pour ne pas les oublier à l’aube des fêtes de fin d’année, CBD Faktory propose de réinventer le calendrier de l’avent de manière originale et inventive. Retour sur un concept qui avait déjà enregistré un grand succès l’année dernière, preuve d’un engouement croissant pour des produits souvent décriés par les politiciens français mais parfaitement légaux.

EXIT LE CHOCOLAT

Réinventer le compte à rebours de Noël n’était pas une mince affaire tant il est ancré dans la tradition. C’est pourtant ce qu’a réussi à faire CBD Faktory avec son Winter CBD Faktory, un calendrier de l’avent pas comme les autres. Ici, exit le chocolat puisqu’on y découvre une sélection d’infusions et de concentrés choisis pour leur goût atyique et leur style unique. Ainsi, 12 variétés sont réunies dans ce coffret pour un total de 24 échantillons en provenance de France et d’Italie à découvrir grâce à des surprises cachées derrière chaque jour du mois de Décembre.

À L’ENCONTRE DES IDÉES REÇUES

A l’instar de grands crus Français, ces produits créatifs et originaux permettent de partir à la découverte d’un terroir et d’une histoire. Car si le CBD est légal d’après la loi européenne, le flou juridique qui sévit en France freine considérablement l’approche d’un produit très apprécié. Preuve de cet engouement, une coopérative de producteurs et de revendeurs devrait voir le jour d’ici le mois de décembre pour acheter CBD.

C’est donc dans cet esprit de rassemblement des amateurs de chanvre légal au moment des fêtes que le Winter CBD Faktory est né, alliant tradition et modernité pour une explosion de saveurs. Notes boisées, effluves de cookie ou de bubble gum, senteurs fruitées… À chaque jour son exploration et ses révélations. Ainsi, le Winter CBD Faktory permet d’enrichir ses connaissances de manière ludique et originale tout en conservant les traditions de Noël. Un excellent moyen de patienter avant l’arrivée des cadeaux. Pourquoi s’en priver ?