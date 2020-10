Comment porter une casquette avec style ?

La casquette constitue à la fois un accessoire utile et un accessoire de mode. Elle est très utilisée en été car elle permet de se protéger efficacement du soleil. Puis, elle permet aussi de compléter la touche qui manque à un look décontracté.

Snapback, ajustable, Dad Cap, Trucker, etc. Différents types de casquettes sont proposés actuellement sur le marché et elles se déclinent en différents modèles pour satisfaire grands et petits. Elles portent même différentes couleurs, mais la question qui se pose est : comment en porter une avec style ?

Adaptez votre tenue

Pour bien porter une casquette, vous devez l’adapter à votre tenue. Comme précisé plus haut, cet accessoire est fait pour les looks décontractés. Ainsi, vous ne pouvez pas le marier à un costume ou à une robe élégante.

Si vous souhaitez rester chic, vous n’avez qu’à vous tourner vers un look classique ou un look sportswear de type pantalon chino slim, polo ou bomber. Sinon, vous pouvez aussi opter pour un t-shirt col ou un sweat rond. Et n’oubliez pas de le porter avec des baskets ou des sneakers pour avoir un total look sport.

Choisissez un bon modèle

Par ailleurs, il vous est conseillé de bien choisir aussi le modèle de casquette. La Snapback c’est-à-dire la casquette avec visière large et plate, peut par exemple vous convenir si vous voulez ressembler aux grands fans de baseball, de basketball NBA, de football américain ou de Hockey. Sinon, vous pouvez aussi vous intéresser à l’ajustable qui est une casquette à visière courbée pouvant s’adapter à tous les tours de tête et vous permettant de rester discret.

Pour vos enfants, les modèles idéals sont ceux à l’effigie de leurs personnages ou héros de dessins animés ou manga préférés. C’est le cas par exemple de la casquette dragon ball z, la casquette MiraculousLadybug, la casquette La Reine des Neige, la casquette Pat’Patrouille et aussi la casquette Flash McQueen.

Tenez compte de la morphologie de votre visage et de vos défauts physiques

Pour terminer, la dernière astuce est de choisir votre casquette en fonction de la morphologie de votre visage. Si vous avez en effet un visage fin, vous ne devez pas mettre une casquette large, sinon vous allez avoir l’air d’un champignon. En fait, ce genre de casquette ne va qu’aux visages ronds.

Si vous avez, en revanche, un visage ovale, vous pouvez porter tout type de casquette, que ce soit une casquette anglaise plate, un bec de canard, un hatteras, un béret basque ou une casquette militaire.

Il se peut également que vous ayez des oreilles décollées. Dans ce cas, vous devez privilégier une casquette ample qui peut les dissimuler. Puis, si vous disposez d’un visage allongé, vous devez casser la ligne en penchant votre casquette sur le côté. Et si vous avez un grand front ou un grand nez, n’hésitez pas à pencher votre chapeau vers l’avant.

Enfin, vous ne devez pas négliger votre confort lorsque vous portez une casquette. Si possible, privilégier un modèle qui ne vous gêne pas et qui assure bien son rôle de protection face au soleil.