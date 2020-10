Des enquêtes au poil – Mystères sous la neige

Mystères sous la neige est le troisième titre de la nouvelle série Des enquêtes au poil, d’Anne-Marie Desplat-Duc, Anne Dumergue et Fabien öckto Lambert. Un roman, pour les jeunes lecteurs dès 6 ans, paru aux éditions Flammarion, en octobre 2020.

Emmitouflée dans son manteau, avec un bonnet sur la tête, Miss Kiss arrive en grelotant, au commissariat. Elle se plaint qu’il ait neigé toute la nuit. L’inspecteur Oslo répond en s’émerveillant, affirmant que c’est magnifique, que les paysages sont tellement beaux recouverts de givre et de neige, que la lumière change et que les flocons sont délicats… Mais il est rapidement coupé par l’inspecteur Rex qui vient offrir une tasse de lait chaud à Miss Kiss. Furieux d’avoir été interrompu par son collègue, qui fait toujours son malin devant son assistante, Oslo aboie et explique qu’ils n’ont pas le temps. Ils doivent partir car un petit faon s’est fait voler son écharpe…

Une nouvelle enquête pour Oslo et son assistante Miss Kiss qui va, comme à son habitude, bien aider son supérieur dans la quête d’indices et les déductions. Le roman est découpé en trois chapitres avec, à chaque nouveau chapitre, un petit récapitulatif, enfin de rappeler la situation aux jeunes lecteurs. Le récit est plaisant à lire, agréable, entre humour et enquête, immergeant rapidement les enfants dans cet univers doux, malicieux et drôle. La complicité entre les deux personnages principaux, la concurrence entre les deux inspecteurs, sont toujours au rendez-vous, ce qui apporte un fil rouge, que les enfants aiment à retrouver. Le texte est accompagné d’illustrations colorées, expressives et drôles.

Mystères sous la neige est le troisième titre de la série de romans jeunesse Des enquêtes au poil, des éditions Flammarion, qui propose une nouvelle enquête pour l’inspecteur Oslo et son assistante Miss Kiss, qui partent à la recherche d’un mystérieux voleur d’écharpe, bonnet, carotte…