Quelques astuces pour une décoration nordique réussie

La décoration nordique compte parmi les décos tendances du moment. Elle existait déjà dans les années 1920 et a également dominé les années 1960. Aujourd’hui ce style de décoration est de nouveau à la une !

En fait, c’est une décoration indémodable qui s’inspire principalement de la nature et qui met en avant des matériaux bruts, des formes simples et épurées avec des couleurs neutres. Elle permet d’avoir des pièces authentiques et chaleureuses et est très facile à arborer dans une maison.

Privilégier le bois clair

Le principal matériau qui représente le style scandinave est le bois. Celui-ci doit être présent aussi bien au sol que sur les mobiliers et sur les menuiseries. Plus précisément, il doit s’agir de bois clair. Bien sûr, il est également possible de mixer les matériaux en ajoutant un peu de métal dans les encadrements des ouvertures ou en utilisant du béton ciré au sol. Mais il faut savoir attribuer au bois son rôle de matériau de prédilection.

Pour apporter une petite touche de couleur, il faut miser sur de bons textiles de type tapis, plaids, coussins et rideaux en matières naturelles, en coton, en lin ou en laine. Puis, il ne faut pas oublier d’installer des bibelots et autres accessoires de décoration tels que des lampes, des bijoux et des décorations animales pour combler l’espace.

Investir sur des chaises scandinaves minimalistes, classes et confortables

Question mobilier, il faut investir sur des chaises scandinaves à la fois minimalistes, simples, classes et confortables qui permettent d’instaurer le cocooning attitude dans les pièces. Celles-ci sont généralement conçues en bois clair tel que le sapin, le pin, le hêtre ou le bouleau et elles doivent garder le plus possible leur aspect naturel pour ne pas donner l’impression qu’elles ont été beaucoup travaillées.

Elles doivent aussi être robustes pour résister efficacement à l’usure et elles doivent disposer d’une assise en bois, en cuir, en plastique ou en tissu pour garantir le confort des utilisateurs et pour avoir du style.

Côté couleur, la plupart des chaises scandinaves sont blanches ou noires, car le blanc est la base du style nordique et le noir lui apporte un joli contraste. Mais pour rendre les pièces plus conviviales, il n’y a pas de mal à s’orienter vers des modèles aux couleurs pastel, notamment des modèles roses poudrés, bleus ou verts d’eau.

Opter pour différents luminaires et pour des mobiliers modulaires

Outre les chaises scandinaves, les luminaires doivent également être multipliés dans les pièces. La raison de cela est simple car le style nordique accorde beaucoup d’importance aux éclairages. Du coup, il faut songer à en installer un peu partout dans la maison : de jolies suspensions au-dessus de la table de bar ou de la table à manger, un lampadaire près du canapé, une lampe à poser sur le buffet ou la crédence, etc.

Pour terminer, il faut enfin opter pour des mobiliers modulaires disposant de rangements ingénieux et pouvant jouer de multiples fonctions. C’est le cas par exemple des bibliothèques scandinaves avec étagères ouvertes, des bahuts scandinaves avec portes et tiroirs, des petits meubles d’appoint scandinaves, des tables basses scandinaves et des petites dessertes scandinaves.