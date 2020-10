Parent épuisé – La box de Noël

Parent épuisé est une communauté décalée de parents qui ont décidé de rire de leur condition, offrant aussi la solution pour survivre à travers des box à thèmes, pour pouvoir occuper les enfants et passer de bons moments. Et pour préparer les fêtes, il y a le box de Noël…

Parent épuisé est une communauté créée en 2016, par Shiva Shaffii, maman émerveillée, épuisée et un poil agacée, découvre la parentalité. Elle s’entoure donc d’une équipe pour venir en aide aux parents qui se retrouvent dans des cas de galères universelles. Ainsi, se présente un média décalé, des newsletters pour les tout-petits et les enfants, des jeux de cartes, des produits d’édition et des box.

Pour préparer les fêtes et patienter, la communauté Parent épuisé propose de découvrir la box de Noël. Une trousse confectionnée pleine de petites choses utiles, drôles et originales. Sur la trousse, le message décalé met déjà dans l’ambiance, et reste en phase avec la vie des parents d’aujourd’hui.

La box se compose d’une boîte à suspendre, avec des chaussettes à l’intérieur, de deux fiches recettes, de six fiches tuto déco Noël, d’un magnet avec une recette et d’une guirlande lumineuse. Des idées, des activités, des accessoires, des surprises pour préparer Noël en famille et ne pas se laisser déborder…

Il y a donc des chaussettes chaudes et toutes douces, avec une tête de renne, à rayures, à découvrir et surtout à porter ! Des chaussettes amusantes, en laine, pour se réchauffer les pieds, le soir devant la télévision, en partageant un film en famille ou pour jouer avec…

Les fiches d’activités colorées décoration et cuisine, vont permettre d’offrir des idées à réaliser, une occupation pour les enfants, tandis que les parents vont pouvoir profiter d’un petit instant pour se poser. Des recettes, salées et sucrées, qui pour se préparer, ainsi que des tutos déco, pour commencer à décorer la maison. Les fiches sont pleines d’idées, les explications bien détaillées, pour réussir à coup sûr photophores, forêts de sapins, guirlandes, lanternes en papier…

Un magnet, avec une recette minute, toujours à porter de main, sur le frigo, permet d’avoir une rapide et facile à faire, que les enfants apprécieront forcément ! Peu d’ingrédients et une recette surprenante, avec que de bonnes choses, que les enfants peuvent aussi faire, avant de déguster…

Enfin, il y a, dans cette trousse, une guirlande lumineuse, toute fine, qui ne prend pas beaucoup de place, mais qui vient illuminer les soirées. Elle est pratique et multifonction, avec une prise USB, elle peut être installée pour les fêtes, dans le salon, mais aussi au bureau, ou dans la chambre des enfants !

Parent épuisé propose aussi différents kits gratuits, avec plusieurs formules, comme le spécial confinement, pour pouvoir occuper les enfants chez soi et tenter de faire en sorte que les journées soient moins longues et pénibles, pour tous !

Parent épuisé est une communauté très complète, qui propose des idées pour occuper les enfants et soulager les parents, des recettes à réaliser ensemble, des activités à faire faire aux bambins et plein d’autres idées, pour s’amuser, passer le temps, apprendre, partager du temps… Il y a aussi des produits à découvrir, comme cette box spécial Noël, pour préparer les fêtes, en famille, dans la joie et la bonne humeur.

La communauté Parent épuisé est à découvrir par ici…