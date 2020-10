PATYKA : La mousse nettoyante Détox, un indispensable !

Cela fait presque 2 mois que je teste des soins pour le visage de la marque PATYKA. J’ai donc le recul suffisant pour vous faire un retour complet sur les produits que j’ai testé. Et pour vous présenter la marque, j’avais envie de vous parler de mon soin favori, à savoir la Mousse nettoyante Détox. Une petite merveille pour ma peau qui a tendance à manquer d’éclat en ce moment, encore plus sous le masque…

Pour tout vous dire, je ne connaissais pas du tout PATYKA, même pas de nom. À croire que je vis dans une grotte… C’est grâce à une pub Instagram que j’ai fait la connaissance de cette jolie marque. J’ai apprécié son univers, ses différentes gammes, ses packagings minimalistes, etc. Bref, cela a été une totale découverte !

Quelques mots sur la marque PATYKA

PATYKA est une marque française qui propose des soins bio pour tout type de peau. J’ai beaucoup apprécié qu’il y ait plusieurs gammes, adaptées aux besoins de chacune. Des gammes pour peaux matures, sujettes aux taches brunes et imperfections, en manque d’hydratation, etc. Elle a compris que ses utilisatrices avaient besoin de soins spécifiques, tout en veillant à soigner le parfum et la texture de ses soins.

Zoom sur La Mousse Nettoyante Détox PATYKA

La mousse nettoyante Détox PATYKA possède tout ce que j’attends d’une mousse lavante. Si vous me lisez, vous savez que je raffole de ce genre de nettoyant moussant que je trouve bien plus doux qu’un savon lambda. Et je suis convaincue qu’elle conviendra aux peaux sèches, car elle ne tiraille pas la peau.

Je me dois d’insister sur sa délicieuse odeur d’Aloe Vera et de Moringa bio. C’est bien simple, je sais que je serai capable de reconnaître l’un des produits proposés par PATYKA rien qu’à son odeur. Elle est fraîche et sensorielle à la fois.

J’aime encore plus l’utiliser durant ma routine soins du soir, après ma journée de travail. Elle m’enveloppe dans un cocon de bien-être. Sa texture est tout aussi agréable. La mousse est aérienne, lave bien et ne fait pas briller la peau après rinçage. Je pense qu’elle doit faire des miracles sur les peaux grasses qui ont tendance à souffrir d’imperfections. Ma peau est douce et confortable. Après avoir mis ma crème hydratante, elle est de suite revigorée, plus éclatante aussi.

Je compte bien la racheter régulièrement, car en plus d’être agréable, elle rend mon teint plus homogène. J’ai bien moins de rougeur le matin au réveil, et ça c’est chouette !