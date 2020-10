Découvrez “Après la tempête” de Laura S. Wild

En Octobre, le nouveau roman de Laura S. Wild “Après la tempête” est sorti en librairie. Un roman addictif et émouvant sur un gang de braqueurs en série. Alors faites marcher les petites librairies et commandez-le vite en click & collect.

Résumé :

En sept ans, les Seven sont devenus la terreur des joailleries et des banques de Saint-Louis. Emmené par un chef insaisissable, ce gang réalise braquage sur braquage en suivant un mode opératoire parfaitement huilé, sans laisser la moindre trace qui permettrait de les identifier.

Ella, hackeuse de talent, désire rejoindre leurs rangs… pour l’argent, mais aussi pour des raisons personnelles plus troubles. Réussissant à remonter jusqu’à eux, elle les convainc de la prendre à l’essai. Placée sous la surveillance de Ryan, l’un des membres du groupe, elle découvre que sous leurs apparences de mafieux méprisants des lois, les Seven sont avant tout de jeunes gens que les orages de la vie n’ont pas épargnés.

Alors qu’elle se prend d’affection pour le gang, la colère qui habite Ella la quitte peu à peu. Et entre Ryan et elle, une attirance irrésistible s’installe. Cependant, Ella cache bien des choses, et les Seven ne se doutent pas une seconde qu’elle s’apprête à déclencher une tempête qui va tout balayer sur son passage…

À propos du livre

Paru en Octobre aux éditions Hugo New Romance, “Après la tempête” est une romance à suspense très addictive. On y fait la rencontre de Ryan, membre du gang des Seven connu pour leurs braquages de banques et joailleries à Saint-Louis. Lorsqu’elle se présente à eux dans un esprit de vengeance, Ella va vite être prise sous son aile. Grâce à ses talents de hackeuse, elle est un atout indéniable pour le gang qui prépare un gros coup. Cependant, elle va devoir faire ses preuves, et surtout cacher habilement la véritable raison de sa présence dans le groupe. Au fur et à mesure de la place qu’elle se fait au sein de cette famille particulière, elle en vient à perdre ses objectifs de vue et l’équilibre qui la maintenait en vie, comme celui qui assurait la sécurité du groupe, risque bien d’être menacé.

Courir contre le temps, fuir constamment, jouer avec son identité, se cacher… Est-ce vraiment la vie dont elle rêvait ? Elle qui ne cherche qu’à apaiser sa douleur, à venger sa perte, faire la connaissance de ces personnes qui ont largement souffert va retourner toutes ses convictions. Là où elle pensait assouvir sa vengeance, elle va finir par trouver des amis, et peut-être, la paix, mais à quel prix ?

“Après la tempête” est le premier roman de l’auteure que je lis. Cependant, j’avais déjà entendu parler d’elle au travers de ses romans précédents. En effet, “My Escort Love” a été récompensé du Prix du Meilleur Roman Français au Festival New Romance 2017. Elle a sorti depuis plusieurs autres romans dont la saga “Et puis soudain” en 4 tomes. Dans son dernier livre, elle aborde des sujets légers comme sensibles, au milieu d’une romance addictive et haletante. Laura S. Wild propose ainsi un très bon roman qui vaut le détour.

Mon avis

La romance qui se construit en slow burning est, comme vous le savez maintenant, mon schéma préféré. J’aime que les choses prennent le temps, que les protagonistes s’apprivoisent avant de se dévoiler. Dans “Après la tempête“, la tension monte doucement mais sûrement vers une romance sensuelle et brûlante. Ce que j’ai tout bonnement adoré !

Un des points que j’ai immédiatement apprécié avec “Après la tempête“, c’est de rentrer dans l’action dès les premières pages. Personnellement, j’aime être très vite accrochée sinon j’ai peur de m’ennuyer pendant ma lecture. Ici, c’était clairement le cas, et en prime je me suis tout de suite attachée aux personnages, que ce soit Ryan, Austin ou Ella. J’ai eu un peu plus de mal avec les personnages secondaires car je ne les trouve pas assez mis en avant. J’aurais aimé que les autres membres du gang aient un vrai rôle dans l’histoire et qu’ils ne soient pas seulement des passagers lors des braquages. Ce qui rejoint un de mes regrets d’ailleurs : j’ai trouvé que tout était un peu trop facile. Les personnages ne font véritablement face à aucun “challenge” à part leur histoire personnelle. À aucun moment je me suis dit “oulah, comment vont-ils se sortir de là ?” ce qui est un peu dommage pour une telle thématique. Cependant, ça reste une romance et non un thriller, ce qui peut justifier cela.

En bref

En résumé, “Après la tempête” est une romance sensuelle et addictive qu’il est difficile de poser. Du début à la fin l’intrigue est intéressante et attachante et on a envie de savoir la fin. L’écriture est assez simple mais efficace et transmet plutôt bien les émotions partagées. On s’attache facilement aux personnages ce qui rend la lecture d’autant plus agréable.