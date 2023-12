Sélection de vins pour les fêtes

Pour ces fêtes de fin d’année, France Net Infos vous propose une petite sélection de vins, pour vous accompagner, lors des repas. Des cuvées, pour passer de bons moments de convivialité, de partage, à déguster avec modération, entre amis ou en famille.

Pour commencer cette sélection, le vin rouge Code M, est un Médoc renversant à déguster ! Une cuvée de Producta vignobles, qui depuis 1949, a pour mission de faire vivre son territoire et ses adhérents, en proposant des vins de qualité et représentatifs des terroirs. Ainsi, à travers ce vin rouge, un Médoc, la cuvée propose les cépages de Merlot et Cabernet Sauvignon. Le vin dévoile une belle robe rouge intense. En bouche, il reste équilibré, léger et fruité. Il accompagnera parfaitement des tapas, ou un plateau de fromages.

Le deuxième vin à découvrir et à déguster, avec modération, bien entendu, est un vin blanc, Mâcon-Villages Florières. Une cuvée de la Cave de Lugny, un Chardonnay jaune doré, aux reflets brillants. Au nez, il offre des notes de noisettes et d’agrumes, des arômes floraux et fruités. En bouche, il reste fruité, fin et frais. Ce vin blanc peut se déguster à l’apéritif, avec des feuilletés et petits fours, en plat, avec du poisson ou de la volaille. Enfin, ce Chardonnay sera parfait pour accompagner un fromage de chèvre.

Enfin, Alliance Loire, regroupement de six coopératives de producteurs du Val de Loire, présente un crémant de Loire brut. Deligroy présente de jolies et fines bulles, dans une robe jaune claire. Les cépages Chenin blanc, Chardonnay et Cabernet franc se mêlent parfaitement pour cette cuvée à savourer. Le crémant offre un bouquet fin et vif, de la fraîcheur et des notes florales. En bouche, il est vif, avec une structure ronde aux arômes de fleurs blanches, pour finir sur des notes de poires et pêches. Ainsi, le crémant se mariera très bien avec un dessert aux fruits jaunes, ou plus simplement en apéritif.

Pour des moments de convivialité, entre amis ou en famille, cette sélection de vins, propose d’accompagner vos repas de fêtes, de l’apéritif au dessert. Des cuvées, à consommer avec modération, à partager, déguster, mais aussi à déposer au pied du sapin de Noël !