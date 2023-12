Lieux grandioses et insolites en France – Ed. Ouest-France

Lieux grandioses et insolites en France est un beau livre, des éditions Ouest-France, paru en octobre 2023. Un ouvrage qui invite à voyager et à partir à la découverte de la richesse et de l’extravagance architecturale, à travers toutes les régions françaises.

Le beau livre débute par une carte de la France, découpée en région, laissant la place à des numéros. Ces chiffres sont à retrouver, sur la page à côté, dans le sommaire, qui présente les lieux insolites à visiter, selon les régions. Un avant-propos, avant de retrouver ces lieux grandioses, explique qu’il faut se préparer à être ébloui et surpris par la richesse et l’extravagance architecturale en France. En effet, l’ouvrage tient à mettre en lumière, au-delà des incontournables châteaux et célèbres cathédrales, une grande variété de monuments atypiques et remarquables. La visite commence en Bretagne, avec le cairn de Barnenez.

A chaque double page, le beau livre, de plus de 200 pages, invite à découvrir un nouveau lieu ou monument grandiose. Une ou plusieurs photographies fabuleuses accompagnent quelques paragraphes qui viennent apporter différentes informations. Le documentaire présente donc différents lieux insolites, au gré des régions, très variés et intéressants. Une belle richesse à découvrir ou redécouvrir, grâce à un découpage efficace, et une sélection rigoureuse. L’exploration reste captivante, surprenante, avec cette richesse architecturale, parfois insoupçonnée, à côté de chez soi ! Pour les passionnés de voyage, ou les plus curieux, le bel ouvrage reste riche, offrant aussi à découvrir les environs, ou d’autres lieux similaires. Ainsi les voyages s’annoncent riches, entre anecdotes et idées de sorties, pour les vacances ou un week-end !

Lieux grandioses et insolites en France est un beau livre riche et curieux, des éditions Ouest-France. Un documentaire fascinant, qui invite au voyage et à découvrir le patrimoine français, avec sa diversité architecturale surprenante, gracieuse, colorée, historique…

