Je rêve au pays de noël, un nouveau livre festif et enchanteur

Allumez les lumières du sapin et préparez-vous pour un voyage inoubliable avec “Je rêve au pays de Noël” des éditions Grund. Ce livre est une aventure musicale qui éveillera les sens des petits explorateurs.

Dès la première page, l’action commence. Les enfants sont invités à interagir directement avec le livre en cherchant des puces sonores cachées dans les illustrations. Imaginez la surprise et l’excitation à chaque découverte d’un nouveau bouton qui déclenche une mélodie de Noël. C’est comme si chaque page ouvrait une nouvelle porte sur un monde enchanté.

Le voyage que propose “Je rêve au pays de Noël” est dynamique et captivant. Les lecteurs accompagnent les chiens de traîneau dans des courses effrénées, glissent sur la glace aux côtés de pingouins espiègles et s’immiscent dans l’atelier du Père Noël, un lieu de magie et d’émerveillement. À chaque tournant, un son différent : les clochettes qui tintent, le rire chaleureux du Père Noël, le tout enveloppé dans des airs de Noël traditionnels.

“Je rêve au pays de Noël” : Embarquez dans un festin musical

Les illustrations de Mara Penny apportent une dimension supplémentaire à cette expérience. Elles ne sont pas seulement belles à regarder ; elles sont un voyage en elles-mêmes, pleines de couleurs vives et de détails charmants qui captivent et transportent les enfants dans un monde de rêve.

Ainsi, le livre est un festival pour les sens. En effet, il stimule l’imagination, encourage la participation et offre un répit joyeux dans le monde des contes de Noël. Chaque élément, des sons aux images, contribue à créer une atmosphère festive et ludique, parfaite pour les soirées d’hiver.

En bref, “Je rêve au pays de Noël” est une invitation à vivre Noël d’une manière unique et interactive. Les éditions Grund ont créé de nouveau un livre qui va au-delà de la simple lecture, offrant une aventure ludique et musicale. Un ajout incontournable à la bibliothèque des fêtes de fin d’année, ce livre promet de captiver et d’enchanter les enfants, les emmenant dans un joyeux périple au cœur de l’esprit de Noël.

