Découvrez 24 nouvelles histoires pour attendre Noël

Ah, la magie de Noël ! Elle brille de mille feux dans le dernier ouvrage paru aux éditions Gründ, “24 nouvelles histoires pour attendre Noël”, une pépite littéraire qui ravira les cœurs des petits comme des grands. Cet album jeunesse est un véritable trésor pour les familles qui cherchent à enrichir leurs soirées de décembre d’une touche de féérie et de tendresse.

Imaginé par la plume poétique d’Anne Kalicky et sublimé par les illustrations chatoyantes d’Amélie Videlo, ce livre est une invitation à plonger dans un monde où la magie de Noël prend vie à chaque page. Chaque histoire, une pour chaque jour du 1er au 24 décembre, est une fenêtre ouverte sur un univers empli de douceur, de rêveries et d’aventures hivernales.

Prenons par exemple “Lilas et les chocolats”, une histoire délicieuse où la petite Lilas, dans sa quête pour réaliser le parfait calendrier de l’Avent, découvre le bonheur simple d’un chocolat gagné. Ou encore “La poudre magique de Mère Noël”, qui nous transporte au Pôle Nord, un lieu où la chaleur inattendue menace la magie de Noël, jusqu’à ce que Mère Noël intervienne avec sa poudre magique pour redonner des ailes aux rennes.

24 histoires pleines de tendresse

Ne manquons pas “Le bal de Noël”, où Alonzo le blaireau, empli de rêves et d’espoirs, reçoit une invitation inattendue de Madame Ronflette, changeant ainsi le cours de sa soirée de Noël. Et comment oublier “Baboucka”, un conte qui nous emmène dans les pas d’une héroïne à la recherche du petit prince, devenant ainsi la bienfaitrice annuelle des enfants du monde entier.

Chaque histoire est une perle, un fragment de la magie de Noël. Les textes, d’une tendresse inégalée, s’entremêlent avec les illustrations pour créer un monde où chaque soir de décembre devient une célébration de l’imagination et de la féérie.

“24 nouvelles histoires pour attendre Noël” est une tradition en devenir, un rituel familial qui, soir après soir, tisse un fil de joie et d’émerveillement. C’est un cadeau que l’on s’offre et que l’on partage, un trésor de papier et d’encre qui ravive l’esprit de Noël dans le cœur de chacun.

Et si vous voulez encore rêver plus avec d’autres histoires, vous pouvez aussi offrir le livre “24 histoires pour attendre noël” (le 1er tome) ICI >>

24 nouvelles histoires pour attendre Noël 9,95€ (disponible sur AMAZON ICI >>)