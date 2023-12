30 histoires de dragons, un livre où les enfants s’identifieront facilement

Dans le monde fascinant de la littérature jeunesse, les dragons occupent une place de choix, à la fois mystérieux et emblématiques. C’est dans cet esprit que les éditions Larousse jeunesse nous enchantent avec leur dernière publication : “30 histoires de dragons”.

Ce livre est une fenêtre ouverte sur un monde où dragons rieurs, émus, timides ou téméraires se côtoient dans une symphonie de contes captivants.

Chaque histoire de ce livre est une aventure unique, explorant la vie quotidienne de ces créatures mythiques. Les jeunes lecteurs seront transportés dans des univers où les dragons apprennent ont tous un caractère différent. Entre celui qui a peur de la lumière celle qui se pense trop petite ou encore celui se sent différent et à peur de cette différence les enfants pourront facilement s’identifier à l’un deux.

En plus certains dragons apprennent à voler ras du sol, à capturer des princesses, à cracher des flammes, à mener des enquêtes, et même à protéger les enfants. Si avec ces histoires on ne veut pas en adopter un je ne sais plus quoi dire ! En tout cas, ces récits, tout en mettant en scène des héros hors du commun, restent étonnamment proches des préoccupations quotidiennes des enfants, leur enseignant des leçons de vie inestimables telles que la confiance en soi et l’acceptation des différences.

30 histoires où les enfants pourront s’identifier facilement aux dragons

Ce qui rend “30 histoires de dragons” si spécial, c’est son format parfaitement adapté aux routines du soir. Une page équivaut à une histoire, offrant ainsi une dose quotidienne de magie et d’aventure avant de s’endormir. Les parents et les enfants trouveront dans ce livre un compagnon idéal pour les moments de lecture partagée, créant des souvenirs inoubliables et renforçant les liens familiaux.

Les dragons, dans toute leur diversité, sont dépeints avec une richesse de caractère qui résonne profondément avec les jeunes esprits. Du dragon facétieux au dragon peureux, chaque créature apporte sa propre couleur à ce kaléidoscope d’aventures. Les histoires sont conçues pour captiver, éduquer et inspirer, présentant des dragons qui ne sont pas seulement des créatures de légendes, mais des symboles de courage, de résilience et d’acceptation. Une petite merveille.

“30 histoires de dragons”est alors un voyage dans un monde où l’imagination n’a pas de limites, où chaque dragon a une histoire à raconter et une leçon à partager. C’est un trésor qui, page après page, révèle le pouvoir des histoires à façonner l’esprit, à nourrir le cœur et à éveiller l’âme. Pour les enfants qui rêvent de dragons et pour les parents qui cherchent à leur offrir des moments de lecture enrichissants, ce livre est un incontournable.

30 histoires de dragons, 14,94€ (Disponible sur AMAZON ICI >>)