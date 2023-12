Les 110 pilules et autres envoûtements – Ed. Delcourt

Les 110 pilules et autres envoûtements est un bel écrin, augmenté de cinq récits et d’un portfolio. Un bel album, pour public averti, de Magnus, paru dans la collection Erotix, des éditions Delcourt, fin octobre 2023. L’ouvrage offre une nouvelle occasion de découvrir ce classique de la BD érotique.

Cette histoire rapporte des évènements qui se sont déroulés sous la dynastie des Sung, pendant le règne de l’empereur Hui Tsung. Au domaine campagnard de Tung P’ing, dans la salle des banquets, de la résidence principale, des hommes fêtent les quarante ans de Hsi-Men. C’est un riche marchand de drogues en tous genres. Il est aussi propriétaire terrien, membre illustre de la compagnie des 10, une joyeuse bande de lurons prodigues et libertins. Un homme déclare que le doyen, Hsi-Ta, à un poème pour cet anniversaire. Le vieil homme récite quelques phrases, accompagné d’un compagnon. Hsi-Men remercie ses amis. Il explique que tout est vain, sauf la volupté des sens, dans la contemplation et la possession des corps de femmes amoureuses. Mais en cette saison de sa vie, tous ses amis sont autour de lui. L’homme est ému. Pendant ce temps, à l’étage au-dessus, ses femmes légitimes patientent…

Le récit les 110 pilules est à découvrir ou redécouvrir, dans ce bel ouvrage, pour public averti, ainsi que d’autres histoires érotiques et un portfolio superbe. Le premier récit, le plus important, reste pornographique, plutôt qu’érotique. Cependant, le scénario semble bien maîtrisé, offrant une réelle histoire, accompagnée de scènes sensuelles et plus encore, bien évidemment. La bande dessinée se complète avec des récits inédits de Magnus, plus de 100 pages de héros et héroïnes à découvrir, avec toujours de la sensualité. Des récits plus ou moins courts, offrant des histoires plus sensuelles et érotiques. Enfin, un portfolio superbe est à retrouver à la fin de l’ouvrage. Le dessin, en noir et blanc, reste travaillé, subtile et très plaisant.

Les 110 pilules et autres envoûtements est un bel ouvrage, une édition augmentée et fascinante, pour public averti, des éditions Delcourt. Un beau livre, qui invite à découvrir ou redécouvrir le chef-d’œuvre de Magnus, un classique de la BD érotique.

