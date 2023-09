Dans le monde des livres pour enfants, certains titres parviennent à créer un univers unique qui séduit instantanément petits et grands. “Ne chatouille pas le dragon, sinon il va rugir!” est l’un de ces joyaux, paru aux éditions Usborne. Issue de la collection “Je touche, j’écoute”, qui a déjà conquis le cœur de nombreux enfants, cette nouvelle pépite promet de ravir encore plus de lecteurs.

Ce qui rend ce livre particulièrement spécial, c’est la combinaison magique de textures et de sons. Les tout-petits sont naturellement curieux. Ils explorent le monde avec leurs sens, touchant tout ce qui est à leur portée et écoutant avec une attention sans borne. Le livre répond à cette curiosité innée en proposant des matières douces et variées à toucher et, en prime, une puce sonore qui déclenche les cris de différents animaux, créant ainsi un univers vivant et interactif.

Ne chatouille pas le dragon : Un voyage enchanté à travers un monde fantastique

Mais ne nous méprenons pas, le livre n’est pas uniquement une expérience sensorielle. Il emmène les enfants dans un voyage humoristique et charmant, où ils rencontrent toute une panoplie de créatures, du troll farceur au monstre marin mystérieux, en passant par le griffon majestueux. Et, bien sûr, la star de notre histoire : le dragon, qui attend patiemment que quelqu’un ose le chatouiller !

Après avoir exploré ce monde féérique, les petits lecteurs sont invités à une grande danse finale, où tous les animaux du livre se retrouvent pour célébrer ensemble. Un moment de joie pure qui marquera les esprits et les encouragera à revisiter le livre encore et encore. Et qui sait à danser avec nos animaux fantastiques !

“Ne chatouille pas le dragon, sinon il va rugir!” n’est pas qu’un simple livre. C’est un pont entre le monde réel et l’imaginaire, un guide pour éveiller les sens et nourrir la curiosité. Un incontournable pour tout parent, grand-parent ou éducateur cherchant à offrir un cadeau mémorable et enrichissant. Chapeau, éditions Usborne, pour cette merveilleuse addition à la collection déjà adorée “je touche, j’écoute”.

