Le trading halal ou haram ? – Les experts de Traders Union expliquent le sujet

Le trading Forex est une méthode populaire pour gagner de l’argent de nos jours, et de nombreuses personnes cherchent des moyens de s’impliquer dans cette activité. Cependant, il y a une question fréquente qui se pose : est-ce que le trading Forex est le trading halal ou haram? Les experts de Traders Union répondent à cette question, en éclaircissent tous les aspects du trading haram. Si vous souhaitez générer un revenu régulier avec le Forex, nous vous invitons à lire cet article.

Le trading Forex comme usure

L’usure, également connue sous le nom de riba dans l’islam, fait référence à tout contrat ou accord commercial qui impose des intérêts. Le Saint Coran condamne clairement les transactions financières impliquant l’usure, et les théologiens islamiques s’accordent sur ce qui constitue une riba. Cependant, cette interdiction a conduit au développement du secteur bancaire islamique.

Dans le trading Forex, les brokers traditionnels facturent des intérêts, appelés “swaps”, lorsqu’une position est détenue pendant plus d’une journée. Cependant, pour permettre le trading Forex aux musulmans tout en respectant les principes de l’islam, des comptes Forex islamiques ont été créés. Ces comptes spéciaux permettent aux investisseurs musulmans de détenir des positions pendant plus d’une journée sans payer d’intérêts ou de frais de swap, ce qui les rend conformes aux principes de l’islam en évitant l’usure.

En résumé, les comptes Forex islamiques ont été développés pour permettre aux investisseurs musulmans de participer au trading Forex sans violer les principes de l’islam en évitant les intérêts et les frais de swap.

Les conditions dans lesquels le trading Forex est autorisé:

Les échanges s’effectuent dans les mêmes conditions qu’au moment de la conclusion du contrat.

Il est important de noter que pour que l’échange soit valide, l’échange doit être effectué dans les mêmes conditions que lors de la signature du contrat initial. C’est la règle de l’Islam.

L’échange doit se faire immédiatement de main en main.

Les vendeurs doivent s’assurer que les transactions sont effectuées le plus rapidement possible et sans délai. Cela pose un problème aux commerçants musulmans, car les transactions tardives entraînent des taux d’intérêt élevés.

Aucun conflit d’intérêt.

Enfin, pour être considérée comme halal, la transaction ne doit comporter aucun intérêt. Cela inclut le trading sans swap et les comptes au comptant forex.

Les comptes islamiques les plus performants (sans swaps) en 2023

Voici une brève liste des trois comptes islamiques sans swaps les plus populaires pour les clients musulmans.

Admiral Markets XM AvaTrade

Un compte islamique (sans swaps): Qu’est-ce que c’est?

Un compte de trading islamique est un type de compte utilisé dans le trading forex qui se conforme aux principes islamiques en interdisant les swaps et les intérêts. Ces comptes éliminent la possibilité de générer des bénéfices par le biais des swaps, qui sont considérés comme problématiques dans le trading forex.

Les comptes de trading islamiques garantissent que les transactions des commerçants sont effectuées sans délai et sans nécessité de transactions futures. Cependant, il est possible que les courtiers facturent des frais supplémentaires pour ces comptes.

En plus d’éliminer les swaps, un compte Forex islamique adhère également à d’autres règles islamiques, telles que l’interdiction de toutes les formes d’intérêts (riba), la gratuité du changement de date et l’interdiction du jeu.

En résumé, les comptes Forex islamiques sont conformes à la loi islamique et offrent aux musulmans la possibilité de trader tout en respectant les principes de leur foi et de générer des profits.

Conclusion

En résumé, une version modifiée du trading Forex, sans frais de swap, est complètement permise et halal pour les investisseurs musulmans, bien que le trading sur le Forex soit généralement interdit sous la Sharia. En choisissant un broker réputé et en évitant les pièges les plus courants, les traders peuvent protéger leurs investissements et maximiser leurs profits. Pour plus d’informations et de ressources sur le trading Forex, visitez le site Web de Traders Union.