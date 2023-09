Journées Européennes du Patrimoine : la Région Grand-Est ouvre ses portes au public

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 16 et dimanche 17 septembre prochain, la Région Grand-Est ouvre ses bâtiments au public dans plusieurs villes du territoire.

Pour la Région Grand-Est, l’objectif est de dévoiler au public des bâtiments chargés d’histoire, de présenter l’institution régionale et son action ainsi que de mettre en valeur les missions de l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel (service de la Région) sur le territoire. Composé d’experts, ce service a pour mission de recenser, d’étudier et de faire connaitre le patrimoine architectural et mobilier du Grand-Est.

Deux thèmes sont mis à l’honneur pour ces 40ᵉ Journées Européennes du Patrimoine : “patrimoine vivant” et “patrimoine du sport”.

La thématique “patrimoine vivant” permet de mettre en valeur le patrimoine immatériel. Elle est particulièrement mise à l’honneur par trois expositions. Deux d’entre elles concernent des sites monastiques en Alsace. Au Mont Saint-Odile, l’exposition présente les pratiques liées aux objets religieux exceptionnel de ce site ( du 12 septembre au 06 novembre). À l’abbaye de l’Oelenberg, elle démontre le résultat de l’action des hommes dans le façonnage du paysage par l’agriculture et l’industrie.

Enfin, la dernière, réalisée en partenariat avec le Parc National de Forêts et la Région Bourgogne-Franche-Comté, porte sur l’architecture rurale et un savoir-faire particulier qui est celui des artisans laviers intervenant sur les toitures de ce territoire.

L’étude menée sur le patrimoine du sport en Grand-Est depuis 2022 répond à la thématique nationale et à l’actualité. À l’hôtel Ferraris à Nancy, chercheurs et photographes du service proposent une sélection de vues d’édifices patrimoniaux liés aux pratiques sportives.

Retrouvez le programme complet des actions de la Région Grand-Est ici