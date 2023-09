Sunday Melvil détective de sa majesté – Mystère à la royal Academy

Mystère à la Royal Academy est le deuxième de la série jeunesse Sunday Melvil détective de sa majesté, des éditions Poulpe fictions. Un roman, d’Anne Kalicky, paru fin août 2023, qui présente une nouvelle enquête, pour l’héroïne qui n’a toujours pas froid aux yeux !

Il est 8h07 et Sunday reste penchée sur le journal du jour. Elle tourne les pages tandis que Scoop, son bouledogue adoré, ronfle à ses pieds. Le père de la jeune fille vient de partir à la Chambre des lords, comme tous les matins. Miss Marble, quant à elle, est sorite de bonne heure, après avoir servi le petit déjeuner. Sunday attend avec impatience son ami Blue, qui doit revenir du pensionnat où il suit ses cours. Sunday pense qu’ils forment une bonne équipe pour résoudre les mystères, qu’elles soient petites ou grandes. Leur boîte aux lettres secrète est restée vide, ces derniers temps. Cela fait trop longtemps pour la jeune fille intrépide.

Par un heureux hasard, Sunday découvre dans le journal, un court article qui attire son attention. La Royal Academy a subi un vol spectaculaire. Le plus célèbre tableau du peintre William Turner a été dérobé quelques semaines plus tôt. La jeune fille se rappelle alors qu’elle n’avait pas pu aller à la Royal Academy… Le récit est toujours aussi dynamique, avec cette héroïne pétillante, qui ne s’arrête jamais. Elle est bien décidée à enquêter avec ses deux amis, Blue et Scoop. L’amitié est toujours au cœur du roman, tout comme l’entraide et le mystère. Le récit, bien découpé et adapté aux jeunes lecteurs. Il entraîne facilement ces derniers dans une nouvelle enquête palpitante au cœur de Londres, à l’ère victorienne. Quelques illustrations d’Eloïse Mokhtari permettent de s’immerger un peu plus dans l’histoire.

Mystère à la Royal Academy est le deuxième tome de la série jeunesse Sunday Melvil détective de sa majesté, des éditions Poulpe fictions. Une nouvelle enquête pleine de rebondissements, pour la jeune fille qui n’aime pas s’ennuyer, entraînant avec elle son ami Blue, ainsi que son chien Scoop !

